Popularidade além dos números: uma despedida que revelou o capital social da fé

Agência Internacional AhlulBayt (A.S.) – ABNA

Em determinados momentos históricos, a importância de um acontecimento não pode ser medida apenas pelo número de participantes ou por sua extensão geográfica. Seu verdadeiro significado está no impacto social que produz e na marca que deixa na memória coletiva. As cerimônias de despedida do Líder Mártir da Revolução constituem um desses acontecimentos extraordinários, realizados em diversas cidades do Irã e do Iraque, além de despertarem manifestações de solidariedade em outros países.

As cerimônias fúnebres realizadas em várias cidades, as orações pelos falecidos em diferentes localidades e as homenagens realizadas durante várias noites demonstraram uma participação popular que ultrapassou os limites de um simples ritual de luto. Elas expressaram os vínculos afetivos, religiosos e sociais de grande parte da população com a cultura do martírio, a Wilayah al-Faqih e os valores islâmicos.

Sob uma perspectiva sociológica, essa ampla mobilização pode ser compreendida como uma manifestação do capital social fundamentado nas crenças religiosas e na confiança cultural da sociedade — um capital que se revela espontaneamente em momentos decisivos por meio da solidariedade e da participação voluntária.

O significado dessa despedida não reside apenas em sua dimensão, mas no sentido atribuído a essa presença coletiva. O Alcorão afirma:

"Quanto aos que creem e praticam o bem, o Clemente lhes concederá amor nos corações." (Alcorão 19:96)

À luz dessa promessa divina, a ampla participação popular pode ser interpretada como fruto da fé, da sinceridade e das boas obras, e não simplesmente do poder ou da propaganda.

O legado mais duradouro de uma pessoa na história não consiste em recordes estatísticos, mas no lugar que conquista no coração das pessoas — um patrimônio que, com o passar do tempo, não diminui, mas permanece vivo na memória histórica de um povo.

A escola do Líder Mártir da Revolução dá continuidade ao caminho do Imam Khomeini e do Islã autêntico de Muhammad (S.A.A.S.), tendo como fundamento o levantamento por Deus (qiyām lillāh). Os seguidores dessa escola permanecem preparados para defender a verdade, combater a injustiça e perseverar nesse caminho.