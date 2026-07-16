Uzbequistão e Irã fortalecem laços na área da saúde e medicina

O diplomata apresentou os avanços do Irã em educação médica, produção farmacêutica, fabricação de equipamentos médicos e serviços internacionais para pacientes. O ministro uzbeque recebeu a proposta com entusiasmo e manifestou disposição para implementar um plano bilateral.

As partes destacaram o fortalecimento dos laços entre centros científicos e médicos, além de investimentos conjuntos, projetos colaborativos em fármacos e equipamentos, e o uso da expertise médica iraniana.

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