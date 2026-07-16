  1. Home
  2. serviço
  3. Irã

Uzbequistão e Irã fortalecem laços na área da saúde e medicina

16 julho 2026 - 23:48
News ID: 1841167
Uzbequistão e Irã fortalecem laços na área da saúde e medicina

O Irã manifestou prontidão para expandir a cooperação com o Uzbequistão no setor da saúde, durante reunião em Tashkent entre o embaixador iraniano Mohammad-Ali Eskandari e o ministro da Saúde uzbeque, Eldar Adilov.

O diplomata apresentou os avanços do Irã em educação médica, produção farmacêutica, fabricação de equipamentos médicos e serviços internacionais para pacientes. O ministro uzbeque recebeu a proposta com entusiasmo e manifestou disposição para implementar um plano bilateral. 

As partes destacaram o fortalecimento dos laços entre centros científicos e médicos, além de investimentos conjuntos, projetos colaborativos em fármacos e equipamentos, e o uso da expertise médica iraniana.

.............

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha