Autoridades Britânicas Acusam Adolescente por Plano Contra Mesquitas em Londres

Um menino de 14 anos, preso pela polícia britânica, foi acusado de um crime relacionado a "terrorismo" por um suposto plano de atacar mesquitas locais.

A Polícia Metropolitana de Londres revelou a acusação contra o garoto, cujo nome não foi divulgado, na quarta-feira, afirmando que ele era suspeito de se preparar para cometer um "ato de terrorismo" em conexão com uma ideologia de "extrema-direita".

"Esta é uma acusação de terrorismo muito séria contra um garoto jovem e provavelmente será motivo de grande preocupação para o público e para a comunidade local", afirmou Helen Flanagan, chefe do policiamento antiterrorista em Londres.

A polícia informou que não acredita que o caso indique uma ameaça mais ampla, mas acrescentou que já entrou em contato com as mesquitas, localizadas na região de Sutton, no sul de Londres, oferecendo orientação e apoio.

"Sabemos que isso será particularmente preocupante para a comunidade muçulmana, e estamos trabalhando em estreita colaboração com os locais afetados para garantir que sejam mantidos informados e para oferecer orientação, apoio e tranquilização, e isso continuará", disse Flanagan.

A polícia britânica havia prendido o garoto inicialmente em 9 de julho por danos criminais a um carro, mas buscas posteriores revelaram documentos que levaram à acusação de "conduta em preparação para dar efeito a uma intenção de realizar atos de terrorismo", informou a Polícia Metropolitana.

O suspeito deve comparecer perante um tribunal de instrução em Londres na quinta-feira.

O incidente marca o mais recente de uma série de supostos planos ou ataques direcionados a muçulmanos no Reino Unido.

No início desta semana, a polícia britânica prendeu 12 pessoas em conexão com um suposto plano de "extrema-direita" para atacar um encontro islâmico realizado em Suffolk, no leste da Inglaterra.

No mês passado, um homem foi acusado de tentativa de homicídio ligada a "terrorismo" após um suposto ataque a facadas com motivação antimuçulmana em Edimburgo, na Escócia.

O Superintendente-Chefe Detetive Nick Blackburn, responsável pelo policiamento local no sul de Londres, disse que as autoridades trabalhariam para oferecer "tranquilização e apoio" à comunidade muçulmana local após a mais recente prisão.

"Não devemos subestimar o impacto cumulativo de incidentes dessa natureza sobre a comunidade muçulmana", afirmou ele.

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