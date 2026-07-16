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Autoridades Britânicas Acusam Adolescente por Plano Contra Mesquitas em Londres

17 julho 2026 - 01:10
News ID: 1841187
Autoridades Britânicas Acusam Adolescente por Plano Contra Mesquitas em Londres

Autoridades acusaram formalmente um adolescente após uma investigação sobre um suposto plano para atacar mesquitas em Londres.

Um menino de 14 anos, preso pela polícia britânica, foi acusado de um crime relacionado a "terrorismo" por um suposto plano de atacar mesquitas locais.

A Polícia Metropolitana de Londres revelou a acusação contra o garoto, cujo nome não foi divulgado, na quarta-feira, afirmando que ele era suspeito de se preparar para cometer um "ato de terrorismo" em conexão com uma ideologia de "extrema-direita".

"Esta é uma acusação de terrorismo muito séria contra um garoto jovem e provavelmente será motivo de grande preocupação para o público e para a comunidade local", afirmou Helen Flanagan, chefe do policiamento antiterrorista em Londres.

A polícia informou que não acredita que o caso indique uma ameaça mais ampla, mas acrescentou que já entrou em contato com as mesquitas, localizadas na região de Sutton, no sul de Londres, oferecendo orientação e apoio.

"Sabemos que isso será particularmente preocupante para a comunidade muçulmana, e estamos trabalhando em estreita colaboração com os locais afetados para garantir que sejam mantidos informados e para oferecer orientação, apoio e tranquilização, e isso continuará", disse Flanagan.

A polícia britânica havia prendido o garoto inicialmente em 9 de julho por danos criminais a um carro, mas buscas posteriores revelaram documentos que levaram à acusação de "conduta em preparação para dar efeito a uma intenção de realizar atos de terrorismo", informou a Polícia Metropolitana.

O suspeito deve comparecer perante um tribunal de instrução em Londres na quinta-feira.

O incidente marca o mais recente de uma série de supostos planos ou ataques direcionados a muçulmanos no Reino Unido.

No início desta semana, a polícia britânica prendeu 12 pessoas em conexão com um suposto plano de "extrema-direita" para atacar um encontro islâmico realizado em Suffolk, no leste da Inglaterra.

No mês passado, um homem foi acusado de tentativa de homicídio ligada a "terrorismo" após um suposto ataque a facadas com motivação antimuçulmana em Edimburgo, na Escócia.

O Superintendente-Chefe Detetive Nick Blackburn, responsável pelo policiamento local no sul de Londres, disse que as autoridades trabalhariam para oferecer "tranquilização e apoio" à comunidade muçulmana local após a mais recente prisão.

"Não devemos subestimar o impacto cumulativo de incidentes dessa natureza sobre a comunidade muçulmana", afirmou ele.

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