Mamdani Diz que Ainda Avalia Possível Prisão de Netanyahu Durante a Assembleia Geral da ONU

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou no sábado que sua administração está avaliando se possui autoridade legal para prender o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, caso ele visite a cidade para a Assembleia Geral da ONU em setembro.
"Acredito que o primeiro-ministro Netanyahu deveria estar em Haia", disse Mamdani no podcast 'The Interview', do New York Times. "Ele é um criminoso de guerra que foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional."
Mamdani afirmou que está em "conversa ativa" com o Departamento Jurídico da cidade de Nova York sobre se ele tem autoridade para instruir o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) a deter um líder estrangeiro.
"O que quer que a lei me permita fazer na cidade de Nova York, é isso que faremos, mas não criaremos nossas próprias leis para esse fim", declarou.
Mamdani já havia afirmado anteriormente, durante sua campanha para a prefeitura, que buscaria fazer cumprir o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu, caso ele visitasse Nova York.
Mamdani tem condenado repetidamente a guerra genocida de Israel em Gaza.
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