  1. Home
  2. serviço
  3. ÁSIA

Mamdani Diz que Ainda Avalia Possível Prisão de Netanyahu Durante a Assembleia Geral da ONU

21 julho 2026 - 00:21
News ID: 1842821
Mamdani Diz que Ainda Avalia Possível Prisão de Netanyahu Durante a Assembleia Geral da ONU

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou no sábado que sua administração está avaliando se possui autoridade legal para prender o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, caso ele visite a cidade para a Assembleia Geral da ONU em setembro.

  O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou no sábado que sua administração está avaliando se possui autoridade legal para prender o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, caso ele visite a cidade para a Assembleia Geral da ONU em setembro.

"Acredito que o primeiro-ministro Netanyahu deveria estar em Haia", disse Mamdani no podcast 'The Interview', do New York Times. "Ele é um criminoso de guerra que foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional."

Mamdani afirmou que está em "conversa ativa" com o Departamento Jurídico da cidade de Nova York sobre se ele tem autoridade para instruir o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) a deter um líder estrangeiro.

"O que quer que a lei me permita fazer na cidade de Nova York, é isso que faremos, mas não criaremos nossas próprias leis para esse fim", declarou.

Mamdani já havia afirmado anteriormente, durante sua campanha para a prefeitura, que buscaria fazer cumprir o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu, caso ele visitasse Nova York.

Mamdani tem condenado repetidamente a guerra genocida de Israel em Gaza.

.............

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha