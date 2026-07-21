O melhor critério para preservar a Revolução

Agência Internacional AhlulBayt (ABNA): Para que uma revolução não se desvie de seus objetivos, é indispensável possuir referências e critérios sólidos. Surge então uma questão fundamental: qual é o principal critério da Revolução Islâmica?

Há mais de trinta anos, o povo iraniano vem avançando no caminho da Revolução. Segundo o Líder da Revolução, a nação iraniana demonstrou discernimento, coragem e uma notável capacidade ao longo desse percurso. Contudo, isso não significa que os perigos tenham desaparecido.

Os inimigos da Revolução Islâmica e do Imam Khomeini jamais interrompem seus esforços. Seu objetivo não é apenas enfrentar a Revolução diretamente, mas desviá-la de sua trajetória original. Justamente por isso, torna-se indispensável possuir critérios que permitam distinguir o caminho correto dos desvios.

O Líder afirma:

"Na minha visão, o melhor critério é o próprio Imam Khomeini e a linha do Imam. O Imam é a maior referência para nós."

Para explicar essa ideia, ele faz uma comparação com os ensinamentos do Alcorão. Assim como Deus apresenta o Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos estejam com ele e sua família) como modelo perfeito para os crentes, também apresenta o Profeta Abraão (A.S.) e seus seguidores como exemplos de conduta.

O Alcorão declara:

"Em verdade, tendes no Mensageiro de Deus um excelente exemplo para quem espera em Deus e no Último Dia e recorda muito a Deus."

(Alcorão, Surata Al-Ahzab, 33:21)

Em outra passagem afirma:

"Tendes um excelente exemplo em Abraão e naqueles que estavam com ele..."

(Alcorão, Surata Al-Mumtahanah, 60:4)

O Líder explica que o Alcorão menciona também os companheiros de Abraão para que ninguém alegue que apenas os profetas, por serem infalíveis, podem servir de exemplo. Seus seguidores fiéis também demonstraram, na prática, como permanecer firmes diante da verdade.

Da mesma forma, o Imam Khomeini, formado na escola dos profetas e seguidor de seu caminho, constitui a referência mais segura para preservar a autenticidade da Revolução Islâmica.

Por essa razão, o comportamento, a visão, a ética, as posições e a linha política do Imam representam o principal critério para reconhecer o verdadeiro caminho revolucionário e impedir que a Revolução seja desviada de seus princípios originais.

Discurso do Líder da Revolução: 4 de junho de 2010 (14/03/1389 do calendário iraniano)

Referências corânicas

1. Surata Al-Ahzab (33), versículo 21

"Em verdade, tendes no Mensageiro de Deus um excelente exemplo para quem espera em Deus e no Último Dia e recorda muito a Deus."

2. Surata Al-Mumtahanah (60), versículo 4