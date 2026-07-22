Regime de ocupação israelense mantém sua barbárie no sul do Líbano

ABNA24 – O regime de ocupação israelense provocou uma explosão nas proximidades de Barashit, no distrito de Bint Jbeil.

O regime de ocupação israelense também lançou dois ataques aéreos contra a área entre as localidades de Mansouri e Majdal Zoun, no distrito de Tiro.

Em outro ataque, um drone do regime de ocupação israelense lançou uma bomba de efeito sonoro sobre Mansouri.

Enquanto isso, as forças do regime de ocupação israelense (IOF) provocaram uma grande explosão em Kfar Tibnit na noite de segunda-feira, cujo estrondo foi ouvido em toda a região de Nabatiyeh.

O regime de ocupação israelense continua sua agressão contra o sul do Líbano por meio de diversos ataques, incluindo bombardeios aéreos e explosões, em violação ao "cessar-fogo" e ao "memorando de entendimento" entre o Irã e os Estados Unidos, que prevê a interrupção dos combates em todas as frentes, incluindo o Líbano.

Os ataques ocorrem enquanto o regime de ocupação israelense continua sua agressão contra o sul do Líbano em meio às persistentes tensões regionais.

Segundo o mais recente comunicado emitido pelo Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública, o número acumulado de vítimas da agressão ampliada entre 2 de março e 20 de julho chegou a 4.328 mártires e 12.230 feridos.

Unidades invasoras do regime de ocupação israelense saquearam e destruíram três escolas no sul do Líbano, segundo a ministra da Educação e do Ensino Superior do Líbano, Rima Karami.

Karami afirmou, no sábado, que as forças do regime de ocupação israelense (IOF) invadiram as escolas, saquearam todo o seu conteúdo e, em seguida, instalaram explosivos no interior dos edifícios antes de destruí-los.

Em um comunicado divulgado na sexta-feira pela Agência Nacional de Notícias (NNA) do Líbano, a ministra afirmou que as escolas foram inicialmente saqueadas e, posteriormente, reduzidas a "montes de cinzas" por meio do uso de explosivos.

"O exército do regime de ocupação israelense saqueou o conteúdo dessas instituições e, em seguida, cercou-as com explosivos, reduzindo-as a montes de cinzas", enfatizou a ministra.

Karami acrescentou que as escolas destruídas passaram a integrar a crescente lista de instituições de ensino danificadas ou destruídas pelas forças do regime de ocupação israelense (IOF) durante a atual agressão contra o sul do Líbano.

Segundo a ministra libanesa, duas das escolas estavam localizadas em Khiam, enquanto a terceira ficava em Bint Jbeil.

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