Arbaeen: Uma Oportunidade Única para Difundir a Cultura Alcorânica: Autoridade

Ali Akbar Pourjamshidian também afirmou que a implementação do plano nacional alcorânico "Viver com os Versículos" neste grande evento pode servir de base para que milhões de peregrinos se familiarizem com o Alcorão.

Ele fez essas declarações na segunda-feira, dia 19 de julho, durante a cerimônia de assinatura de um memorando de entendimento entre o Quartel-General Central da Arbaeen e a Organização Dar-ol-Quran al-Karim.

Pourjamshidian expressou seu reconhecimento pelas atividades alcorânicas e culturais realizadas no país e afirmou: "Nos últimos meses, temos testemunhado a produção de conteúdo curto, profundo e eficaz no campo da cultura e do Alcorão, cujo exemplo bem-sucedido foi demonstrado nos programas culturais das cerimônias fúnebres dos recentes mártires de nosso país."

Ele acrescentou: "A escolha de slogans apropriados, a produção de bom conteúdo e o uso de símbolos culturais nessas cerimônias tiveram repercussão além das fronteiras do Irã e atraíram a atenção do mundo. Essa valiosa experiência também deve ser considerada nos programas culturais da Arbaeen."

Enfatizando que a Arbaeen não deve ser considerada meramente um evento iraniano, ele afirmou que a República Islâmica do Irã é apenas uma parte desse grande movimento global, e que o planejamento cultural da Arbaeen também deve ser feito com essa mesma perspectiva.

Mesmo a escolha do slogan da Arbaeen é feita com a participação e o consenso de grupos culturais de diferentes países, incluindo Iraque, Líbano, grandes autoridades religiosas e outros ativistas da Frente de Resistência, e isso indica a natureza transnacional desse grande movimento, afirmou.

Ele voltou a destacar o potencial cultural da procissão da Arbaeen e disse que a rota de caminhada da Arbaeen é a melhor oportunidade para que os peregrinos se familiarizem mais com o Alcorão.

"... com um planejamento adequado, os peregrinos podem ser incentivados a memorizar e refletir sobre os versículos do Alcorão."

Ele prosseguiu dizendo que até mesmo memorizar uma pequena surata ou alguns versículos ao longo da rota de caminhada pode ter um impacto profundo na conexão dos peregrinos com o Alcorão, e isso é totalmente possível por meio da elaboração de programas de incentivo e culturais.

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