Chefe do Judiciário iraniano: "Irã não tem inimizade com vizinhos; EUA são os agressores"

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O chefe do Poder Judiciário do Irã, Qolam Hosein Mohseni Eyei, afirmou em reunião com o primeiro-ministro do Iraque que o país não tem hostilidade com seus vizinhos, considerando-os amigos. Ele disse que os EUA exerceram hostilidades contra o Irã por 47 anos - de guerras psicológicas a ações militares - e que a única saída para Washington é abandonar "exigências excessivas e intimidação".