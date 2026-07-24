Chefe do Judiciário iraniano: "Irã não tem inimizade com vizinhos; EUA são os agressores"

O premiê iraquiano, Ali al-Zaidi, por sua vez, declarou que "o Irã não pertence a uma pessoa, mas ao pensamento e à vontade de seu povo". A visita de al-Zaidi a Teerã ocorre em meio à escalada militar com os EUA.
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O chefe do Poder Judiciário do Irã, Qolam Hosein Mohseni Eyei, afirmou em reunião com o primeiro-ministro do Iraque que o país não tem hostilidade com seus vizinhos, considerando-os amigos. Ele disse que os EUA exerceram hostilidades contra o Irã por 47 anos - de guerras psicológicas a ações militares - e que a única saída para Washington é abandonar "exigências excessivas e intimidação".
O premiê iraquiano, Ali al-Zaidi, por sua vez, declarou que "o Irã não pertence a uma pessoa, mas ao pensamento e à vontade de seu povo". A visita de al-Zaidi a Teerã ocorre em meio à escalada militar com os EUA.
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