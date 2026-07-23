O Último Adeus do Imam Ali (A.S.) a Ammar ibn Yasir

Aos 92 anos, durante a Batalha de Siffin, Ammar ibn Yasir pediu duas vezes permissão ao Imam Ali (A.S.) para entrar em combate, mas o Imam não permitiu. Na terceira vez, o Imam desceu de sua montaria, abraçou Ammar e lhe disse: "Você foi um excelente irmão e um companheiro incomparável." Após essa despedida, Ammar entrou no campo de batalha e alcançou o martírio, deixando à história uma lição eterna: a vida não deve ser preservada para nenhum dia além daquele em que se deve defender a verdade.