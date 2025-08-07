Ministério do Interior Iraquiano Mobiliza Todas as Capacidades para Procissão do Arbaeen

Abdul Amir al-Shammari, que também é chefe do Comitê de Segurança Supremo para as Cerimônias Milionárias, emitiu uma ordem para buscar os últimos preparativos para garantir segurança para a procissão do Arbaeen.

Ele presidiu uma ampla reunião que foi realizada por videoconferência com a presença dos vice-ministros, conselheiros e comandantes do ministério, bem como comandantes de polícia provinciais.

Nesta reunião, o ministro do interior iraquiano enfatizou a busca pelos preparativos finais para garantir segurança para a cerimônia do Arbaeen e anunciou a implementação de planos organizacionais e de coordenação especiais para esta ocasião.

Ele também enfatizou a importância de encontrar soluções apropriadas para superar desafios como acidentes de trânsito e incêndios, e elogiou os extensos esforços do Departamento de Trânsito para garantir o movimento suave dos peregrinos.

Enfatizando que o verdadeiro sucesso nesta ocasião reside em reduzir o sofrimento dos peregrinos e proteger as vidas dos enlutados de vários incidentes, al-Shammari chamou isso de uma tarefa sagrada que deve ser executada da melhor maneira possível desde as fronteiras até a cidade sagrada de Karbala.

Ele acrescentou que o ministério do interior iraquiano mobilizou todas as suas capacidades para servir e proteger peregrinos, incluindo através da instalação de câmeras de vigilância e fortalecimento das forças de segurança com pessoal, veículos e vários equipamentos.

Al-Shammari ordenou que todos os vice-ministros, comandantes e funcionários comparecessem pessoalmente ao local e revisassem todos os aspectos de segurança.

Ele também enfatizou a importância do sucesso do plano de segurança, referindo-se à presença de milhões de peregrinos de dentro e fora do Iraque, e disse que isso é possível através de alta precisão e distribuição adequada das forças.

Ele reiterou ainda a necessidade da presença ativa das forças de inteligência na vanguarda das forças de segurança em todos os eixos, e disse que essas forças devem agir de acordo com a importância desta ocasião milionária.

Em outras notícias relacionadas, mais de 14.000 Moukebs iraquianos (estações de serviço) e 205 Moukebs estrangeiros se registraram para fornecer serviços aos peregrinos do Arbaeen, de acordo com o anúncio do Comando de Polícia de Karbala.

O Arbaeen é um evento religioso observado por muçulmanos xiitas no quadragésimo dia após o Dia de Ashura, comemorando o martírio do Imam Hussein (AS), neto do Profeta Muhammad (PBUH) e terceiro imam xiita.

É uma das maiores peregrinações anuais do mundo, com milhões de muçulmanos xiitas, bem como muitos sunitas e seguidores de outras religiões, caminhando para Karbala de várias cidades no Iraque e países vizinhos. Este ano, o dia do Arbaeen cairá em 14 de agosto.

