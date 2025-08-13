De Casa a Karbala: Leveza na Jornada do Arbaeen

Agência Internacional de Notícias Ahlul Bayt (ABNA): A grande marcha do Arbaeen, como a maior reunião religiosa xiita do mundo, é uma manifestação incomparável de amor, união e fé. No entanto, no coração desta reunião de milhões, existem vulnerabilidades que, se ignoradas, podem gradualmente ameaçar a espiritualidade e a sinceridade deste movimento. Neste artigo, com uma abordagem sociológica, examinamos as vulnerabilidades culturais e sociais mais importantes deste evento e oferecemos soluções para elas.

Em todas as viagens do mundo, os viajantes levam consigo malas pesadas com equipamentos, itens de luxo e precauções extras. Mas a caminhada do Arbaeen é o oposto de todas as viagens: menos bagagem, mais significado. Nesta jornada, o anfitrião é o Imam Hussein (que a paz esteja com ele), e a hospitalidade é moldada pelo povo iraquiano. Eles fornecem não apenas comida e água, mas também conforto, segurança e amor. Então, por que a necessidade de uma bagagem pesada?

Nesta jornada, a simplicidade e a leveza não são apenas uma escolha, mas uma necessidade espiritual. As dificuldades físicas são muitas: calor, cansaço, longa distância. Se a essa dificuldade for adicionada uma carga material extra, a pessoa pode se distrair da adoração, da lembrança e da recordação de Deus. Portanto, com amor, cada um deve levar apenas sua bagagem leve — nem mais, nem menos.

1. O Serviço como Critério de Liderança na Jornada Espiritual

Na cultura islâmica, liderança e senhorio têm um significado diferente do mundo material. No mundo, o líder é aquele que tem as maiores facilidades e é servido pelos outros. Mas em jornadas espirituais, especialmente na caminhada do Arbaeen, o critério para a liderança é servir aos outros.

O Santo Profeta (que a paz esteja com ele) disse a este respeito: "سَیِّدُ القَومِ، خادِمُهُم فی السَّفَرِ" (O senhor do povo é aquele que é seu servo na jornada.) (1)

Este hadith transforma nossa concepção de liderança e grandeza. No caminho do Arbaeen, este conceito é vivenciado de forma bela: aquele que ajuda um peregrino cansado, aquele que carrega a mala de outra pessoa por um tempo, ou aquele que dá lugar aos outros em uma longa fila — todos estão cumprindo este hadith. Esta é uma oportunidade para os pais mostrarem a seus filhos que a verdadeira grandeza está em servir, e não em comandar.

2. O Direito do Viajante: Acolhimento entre Irmãos na Doença

"حَقُّ المُسافِرِ أن یُقِیمَ علَیهِ إخوانُهُ، إذا مَرِضَ ثلاثاً." (O direito do viajante é que, se ele adoecer, seus irmãos fiquem com ele por três dias.) (2)

Este hadith mostra que, na jornada, a pessoa não está sozinha. Embora cada um deva carregar sua própria carga, no momento da fraqueza, a comunidade de crentes o acolhe. No Arbaeen, esta promessa divina se concretiza na prática: clínicas, centros de saúde, servos que carregam os doentes. Esta é uma oportunidade para educar os filhos sobre a confiança na comunidade de crentes e que: "Você nunca está sozinho quando caminha no caminho de Deus."

3. A Cavalheirismo na Viagem: Generosidade, Companheirismo e a Lembrança de Deus

"أمّا مُرُوَّةُ السَّفَرِ، فَبَذلُ الزّادِ و قِلَّةُ الخِلافِ علی مَن صَحِبَکَ، و کَثرَةُ ذِکرِ اللّهِ فی کُلِّ مَصعَدٍ و مَهبِطٍ، و نُزُولٍ، و قِیامٍ، و قُعودٍ."

"O cavalheirismo na jornada consiste em: compartilhar a bagagem, ter menos desacordos com seus companheiros, e se lembrar muito de Deus em cada subida e descida, em cada parada, em pé ou sentado." (3)

Este hadith especifica três pilares morais da jornada:

Compartilhar a bagagem: um sinal de generosidade e caridade. Ter menos desacordos: um sinal de paciência e leveza espiritual. Lembrar de Deus em cada movimento: um sinal de presença do coração.

Na caminhada do Arbaeen, este cavalheirismo é visto a cada passo: desde dar água até um sorriso em meio ao cansaço, desde o silêncio diante do tráfego até a lembrança do "La ilaha illa Allah" no topo de uma colina. Esta não é uma jornada para o conforto, mas uma jornada para a perfeição moral.

4. Um Aviso Espiritual: Uma Jornada que Não Põe a Religião em Perigo

"لا یَخرُجِ الرَّجُلُ فی سَفَرٍ یَخافُ فیهِ علی دِینِهِ و صَلاتِهِ." (O homem não deve embarcar em uma jornada na qual teme por sua religião e sua oração.) (4)

Este hadith é um lembrete importante: a jornada não deve ser de tal forma que a pessoa se esqueça da oração, da lembrança de Deus ou dos preceitos religiosos. Se a carga material for pesada, ou o planejamento for incorreto, a pessoa pode perder a oração por exaustão ou se esquecer de Deus. Portanto, a leveza não é apenas para o corpo, mas para preservar a espiritualidade. Uma carga pesada não deve ser uma desculpa para esquecer de Deus.

Notas de rodapé: