Eruditos sunitas da Nigéria reúnem-se com o Sheikh Zakzaky para promover a unidade islâmica

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A delegação, liderada por Ustad Ibrahim Magari — imame e principal khatib da Mesquita Nacional de Abuja, além de seguidor da ordem sufista Tiyani —, reuniu-se com o Sheikh Zakzaky em sua residência no domingo. O objetivo da visita foi reforçar a cooperação e a solidariedade entre os eruditos islâmicos e os seguidores das diferentes escolas de pensamento em toda a Nigéria.

Entre os membros da delegação estavam vários clérigos renomados, incluindo o Sheikh Nur Khalid, ex-imame da Mesquita do Senado; o Sheikh Syedi Tahir Sokoto, destacado erudito da região de Sokoto; e o Sheikh Thani Isa, imame da Mesquita Wafa Road, no estado de Kaduna.

O Sheikh Zakzaky recebeu cordialmente a delegação e elogiou sua iniciativa por promover a unidade dentro da comunidade muçulmana nigeriana. Em seu discurso, destacou a importância vital da unidade para organizar e fortalecer a Ummah Islâmica, enfatizando que as diferenças de opinião não devem se tornar obstáculos à cooperação.

Ele também destacou que o espírito de unidade deve transcender as fronteiras religiosas, ressaltando que o progresso nacional e a harmonia social dependem da empatia e do respeito mútuo entre todos os cidadãos, independentemente de sua fé.

Ao concluir a reunião, o Sheikh Zakzaky presenteou cada erudito com um exemplar do Sagrado Alcorão e do Mafatih al-Jinan. Os visitantes expressaram sua gratidão e satisfação pelo encontro antes de retornarem às suas respectivas regiões.

