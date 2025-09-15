ONU: Israel destrói 85% de Gaza e comete um “genocídio histórico”

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Segundo Albanese, apenas 15% da Faixa de Gaza permanece de pé, enquanto o regime israelense tenta transformar a cidade em um lugar além do inabitável. Ela qualificou o massacre promovido pelo regime como um “genocídio histórico” e advertiu que Israel pode estar planejando expandir sua ofensiva para a Cisjordânia ocupada.

Enquanto a comunidade internacional segue alertando sobre a situação catastrófica em Gaza, o regime israelense ignora os apelos e continua determinado a destruir a região. Em sua ação mais recente, forças israelenses demoliram o edifício Al-Ghefari, no oeste da cidade, agravando ainda mais a crise humanitária.

Nas últimas duas semanas, quase 320 mil palestinos foram evacuados à força da cidade de Gaza.

A situação no campo de batalha é ainda mais desesperadora. Somente nas últimas horas, cerca de 20 mil pessoas foram forçadas a evacuar durante a noite e a madrugada de ontem. A maioria dos deslocados encontra-se em condições extremas nos campos de refugiados superlotados na região de Al-Mawasi, na costa sul da Faixa de Gaza, onde faltam os recursos mais básicos para sobreviver.

