Ministro iraniano: Documentos e informações valiosas apreendidos de Israel são "uma bênção"

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): "Segundo autoridades ocidentais e do regime (de Israel), o Irã exerce influência sobre o regime israelense. A detenção de pessoas que são seus compatriotas tornou-se pública. O reconhecimento dessa influência e do poder iraniano é uma conquista importante que deve ser destacada e valorizada", enfatizou nesta quarta-feira o ministro da Inteligência do Irã, Seyed Esmail Khatib, durante uma reunião em homenagem à Defesa Sagrada.

"Os documentos que foram apreendidos do regime e as valiosas informações de inteligência obtidas são outra dessas bênçãos", acrescentou.

Em outra parte de suas declarações, o funcionário iraniano sublinhou que, apesar de a nação iraniana “nunca ter sido beligerante, com coragem, perseverança, determinação e patriotismo, conseguiu proteger a integridade territorial diante de uma ampla frente inimiga, que contava com o apoio de alguns países e pretendia derrubar o sistema com base em cálculos equivocados”.

"Graças à liderança sábia e prudente da Revolução Islâmica, à coragem das Forças Armadas, ao apoio dos serviços de inteligência e segurança e às medidas do governo da 14ª administração, juntamente com a unidade e solidariedade do povo, o Irã conseguiu preservar mais uma vez sua força e vitória", acrescentou.

Ao se referir ao papel do povo e à união sagrada, ele afirmou que “durante ambas as guerras impostas, o inimigo tentou derrubar o sistema, mas, pela graça de Deus, apesar de todos os esforços das facções e dos separatistas, testemunhamos segurança em nosso país durante essa guerra. Isso se deve ao apoio e à empatia do povo e das autoridades, pois a segurança do país está baseada no eixo do povo, e seus fundamentos essenciais são o apoio, a unidade, a esperança e a confiança do povo”.

Conforme destacou, “ao contrário dos erros e cálculos habituais do inimigo, que buscava semear divisão e caos, fomos testemunhas de uma grande bênção, da graça divina e da unidade dos corações no povo”.

“Essa colaboração cidadã constitui a maior fortaleza do país, e todos devemos trabalhar para desenvolvê-la, fortalecê-la e protegê-la”, ressaltou.

O Ministério da Inteligência da República Islâmica do Irã informou que, em 2 de agosto, por meio de uma complexa operação, não apenas identificou as características pessoais e familiares dos operadores de drones, como também obteve informações detalhadas sobre as bases aéreas do regime israelense utilizadas na recente guerra de 12 dias contra o Irã.

O acontecimento foi noticiado pelos canais oficiais de transmissão iranianos e por diversos meios de comunicação do país.

Segundo os relatórios, a descoberta revelou todos os dados pessoais do pessoal da força aérea israelense, incluindo suas identidades, locais de residência, unidades operacionais, bases militares e envolvimento em outros crimes.

.................

308