ABNA Brasil: Em resposta à pergunta: "Por que devemos ficar de frente para a Qibla e nos prostrar sobre a terra durante a oração, se Deus está em todo lugar e tudo pertence a Ele?", deve-se notar, primeiramente, que os Ramos da Religião (Furū' ad-Dīn) são um conjunto de deveres práticos dos muçulmanos que articulam a relação do ser humano com Deus sob a forma de leis e preceitos (1). A oração (Salat), como um dos mais importantes destes ramos, além de sua forma exterior, possui uma essência e um segredo, que é a humildade e a presença de coração (2).

Em segundo lugar, um dos objetivos de Deus ao prescrever as leis da Sharī'ah é fortalecer o espírito de submissão e devoção (ta'abbud) nos seres humanos. Ao aceitar e cumprir os mandamentos divinos, os servos de Deus, além de obter a satisfação do Adorado, fortalecem e nutrem em si o espírito de rendição, devoção e contentamento (3).

No entanto, a razão humana pode discernir algumas das sabedorias por trás de se virar para a Qibla durante a oração e de se prostrar sobre a terra.

A) A Filosofia de Ficar de Frente para a Qibla (Meca) na Oração

Unidade e Orientação Espiritual: Com base no nobre versículo: "Para onde quer que vos volteis, lá estará a Face de Deus" (Alcorão, 2:115), a relação de Deus é igual com todos, e todas as direções estão voltadas para Deus. No entanto, o Islã, por razões educacionais, sociais e de interesse, prescreve cada ato de adoração de uma forma específica. Entre todas as direções, é ordenado rezar em direção à Caaba , que foi o primeiro templo e mesquita para a adoração a Deus e é considerada o centro da expansão da terra.

Rezar em uma direção específica é uma manifestação da dos muçulmanos (4). Preparação e Concentração: A atenção à Qibla, que leva à concentração na Fonte Única (Deus), é vista como uma preparação e um treino para o Dia do Juízo e para o momento de estar diante de Deus Todo-Poderoso (5).

A atenção à Qibla, que leva à concentração na Fonte Única (Deus), é vista como uma preparação e um treino para o Dia do Juízo e para o momento de estar diante de Deus Todo-Poderoso (5). Inspiração e Lembrete: Voltar-se para um centro sagrado, como a Caaba durante a oração, inspira o Monoteísmo (Tawhīd) e evoca a linha monoteísta de Hazrat Ibrahim (A.S.) e a ascensão global do Imam Mahdi (A.J.).

B) A Filosofia da Prostração Sobre a Terra

A sagrada religião do Islã busca nutrir o espírito de adoração, que é a humildade e a submissão (khuḍū' wa khushū'), no ser humano. Cada postura nos atos de adoração indica um tipo de humildade na presença do Senhor, sendo esta humildade mais evidente na prostração (Sujūd) do que em qualquer outro ato.

O estado em que o servo está mais próximo de Deus Todo-Poderoso é o estado de prostração, que recorda o nascimento da terra e o retorno a ela (6).

"Prostra-te e aproxima-te." (Alcorão, 96:19)

Referências