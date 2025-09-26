Lula diz na ONU que extrema direita brasileira apoia a “ingerência" dos EUA

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Lula disse que "A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável" e que "Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias".

Ele chamou de "falsos patriotas" os que "arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil".

Sem citar nomes, Lula celebrou a condenação de Jair Bolsonaro (PL). Lula disse que Bolsonaro "teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas" e que o "Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis”.

....................

308