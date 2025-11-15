Irã alerta para as consequências globais dos movimentos militares dos EUA no Caribe

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O Ministério das Relações Exteriores do Irã advertiu que a intensificação das movimentações militares dos Estados Unidos no Caribe e na América Latina pode gerar sérias consequências em nível internacional.

Segundo a agência Mehr, o porta-voz Esmail Baghaei conclamou a comunidade internacional a respeitar a soberania e a integridade territorial da Venezuela, advertindo que qualquer ameaça ou uso da força contra seu governo legítimo e democraticamente eleito constituiria uma clara violação do direito internacional. Ele enfatizou que tais ações infringem os princípios da Carta das Nações Unidas, incluindo o direito à autodeterminação e a proibição do uso da força, conforme estabelecido no Artigo 2(4).

Baghaei também mencionou diversos relatórios internacionais que acusam operações dos Estados Unidos de atacarem embarcações de pesca, classificando tais ações como arbitrárias e como execuções extrajudiciais. Ele expressou preocupação de que as chamadas “operações de combate ao narcotráfico” estejam sendo cada vez mais utilizadas como pretexto para minar a soberania da Venezuela.

O porta-voz ainda lembrou às Nações Unidas e ao secretário-geral a responsabilidade de preservar a paz e a segurança internacionais, pedindo a adoção de medidas eficazes para impedir ações agressivas unilaterais que representem ameaça à estabilidade global.

