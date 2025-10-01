Iêmen ameaça petroleiras dos EUA e impõe sanções a companhias

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O Iêmen declarou que as companhias petrolíferas dos Estados Unidos, incluindo a Exxon Mobil e a Chevron, foram identificadas como alvos hostis e serão atacadas, segundo um comunicado divulgado em Sanaa.

O Centro de Coordenação de Operações Humanitárias (HOCC) do Iêmen, responsável pela comunicação com o setor marítimo, anunciou sanções contra 13 empresas norte-americanas, nove executivos e duas embarcações ligadas a operações petrolíferas.

A instituição iemenita afirma que atuará “de acordo com o princípio da reciprocidade” em relação às sanções americanas previamente impostas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) em 20 de junho, 22 de julho e 11 de setembro de 2025.

A decisão de Sana responde à escalada das “ações hostis” dos Estados Unidos que ameaçam a soberania do Iêmen, segundo comunicado do HOCC. O órgão alerta que o anúncio constitui uma notificação oficial às empresas de que agora são consideradas entidades hostis e estão expostas a ataques nas rotas marítimas vitais.

Isso ocorre apesar de que o Iêmen e os EUA haviam chegado a um acordo em maio, que estipulava o fim dos ataques americanos ao território iemenita, em troca da promessa de que não atacariam navios dos EUA no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em maio que os hutis “não queriam mais lutar” e que Washington respeitaria sua palavra de não atacar mais navios.

O Exército iemenita ressaltou que, enquanto Gaza continuar sob genocídio e cerco, nenhuma rota marítima para os territórios ocupados será segura, até o fim da agressão israelense.

Desde que Israel iniciou sua guerra genocida em Gaza em outubro de 2023, o Iêmen realizou ataques com drones e mísseis contra alvos israelenses nos territórios palestinos ocupados e mirou embarcações vinculadas aos sionistas no Mar Vermelho.

