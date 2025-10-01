Sermão 19 de Nahj al-Balagha A Necessidade de um Confronto Forte contra os Fabricadores de Mentiras que Fingem ser Bem-Intencionados

De acordo com a Agência de Notícias Internacional Ahlul Bait (A.B.N.A.), Ash'ath ibn Qais é uma figura hipócrita na história, que teve um papel no martírio de Imam Ali (A.S.). Sua filha, Ja'dah, foi a assassina de Imam Hassan (A.S.), e seu filho, Muhammad, foi um dos comandantes do exército de Yazid no evento de Karbala.

No Sermão 19 de Nahj al-Balagha, o relato de sua conversa com Imam Ali (A.S.) descreve como o Imam (A.S.), após o "conselho hipócrita" de Ash'ath, o repreendeu e disse:

«مَا یُدْریکَ مَا عَلَیَّ مِمَّا لِی، عَلَیْکَ لَعْنَةُ اللهِ وَ لَعْنَةُ اللاعِنینَ! حَائکُ بْنُ حَائِکٍ! مُنَافِقُ ابْنُ کَافِرٍ! وَ اللهِ لَقَدْ اَسَرَکَ الْکُفْرُ مَرَّةً وَ الاِسْلامُ اُخْرَی! فَمَا فَدَاکَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَالُکَ وَ لَا حَسَبُکَ! وَ اِنَّ امْرَأً دَلَّ عَلَی قَوْمِهِ السَّیْفَ، وَ سَاقَ إِلَیْهِمُ الْحَتْفَ! لَحَرِیٌّ أَنْ یَمْقُتَهُ الأَقْرَبُ، وَ لاَ یَأْمَنَهُ الْأَبْعَدُ!»

"Como você sabe o que é para meu bem e o que é para meu mal? A maldição de Deus e a maldição de todos os que maldizem estejam sobre você! Ó tecelão (de mentiras), filho de tecelão! Ó hipócrita, filho de um descrente! Por Deus, a descrença o aprisionou uma vez e o Islã o aprisionou outra. Nem sua riqueza, nem seu status puderam salvá-lo de nenhuma dessas duas capturas (e se você foi libertado, foi com a ajuda do dinheiro de outros, por súplicas e traição)! Aquele que guia as espadas contra sua própria tribo e os leva à destruição, é merecedor de ódio por seus parentes mais próximos e de desconfiança por seus mais distantes."

Se quisermos tirar uma lição deste ditado, olhando para os eventos de hoje, podemos dizer o seguinte: aqueles que afirmam ser bem-intencionados em relação ao governo islâmico e ao sistema religioso, geralmente, sob um disfarce de benevolência e tecendo mentiras hipócritas, tentam encontrar razões para seus objetivos e transmiti-las à sociedade. É claro que essas mentiras e fabricações mentais podem influenciar as pessoas e as fazer alinhar-se com seus objetivos malignos.

Neste sermão, Imam Ali (A.S.) repreende Ash'ath ibn Qais, dizendo: «حَائِکُ بْنُ حَائِکٍ! مُنَافِقُ ابْنُ کَافِرٍ!» (Ó tecelão, filho de tecelão! Ó hipócrita, filho de um descrente!). O significado de "hipócrita, filho de um descrente" é claro, mas há divergências entre os comentaristas de Nahj al-Balagha sobre o significado de "ha'ik" (حَائِک).

Alguns comentaristas traduzem o termo como "tecelão", referindo-se à profissão de Ash'ath e de seu pai, e consideram a tecelagem uma profissão de baixo status social na época. No entanto, a posição e a influência política de Ash'ath e de seu pai não se alinham com este status social. Além disso, pode-se dizer que a humilhação de uma pessoa por sua profissão não é algo digno de um Imam infalível.

A tradução mais clara para esta frase é uma metáfora para as características morais de Ash'ath e de seu pai. Na língua árabe e até mesmo no persa, alguém que fabrica muitas mentiras e as atribui aos outros é chamado de "tecelão" de mentiras. Na história do Islã, existem inúmeros exemplos de mentiras "teceladas" por Ash'ath, seu pai e seus filhos em vários eventos.

Hoje, em canais de satélite e mídias sociais, podemos encontrar pessoas que, embora afirmem ser muçulmanas e xiitas, usam fundos e recursos dos antigos inimigos do Islã e do xiismo para "tecer mentiras". Com uma falsa preocupação, eles tentam transformar essas mentiras em "crenças" para que, no final, os inimigos do Islã possam alcançar seus objetivos de destruição do Islã e do xiismo.

Sem dúvida, para este grupo de pessoas na era contemporânea, as palavras de Amir al-Mu'minin (A.S.) podem ser aplicadas para se referir a eles como:

«حَائِکُ بْنُ حَائِکٍ! مُنَافِقُ ابْنُ کَافِرٍ!»