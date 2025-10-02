Sem Palestinos à Mesa, Plano de Trump para Gaza Tem uma 'Fraqueza Fundamental': Analista

A Casa Branca revelou a iniciativa em Washington na segunda-feira, após conversas entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O plano promete uma retirada israelense faseada de Gaza uma vez que o Hamas seja desarmado, a libertação de cativos e o posicionamento de forças internacionais ou árabes de manutenção da paz.

Mas Hossein Ajorloo, analista político baseado em Teerã, diz que o desenho da proposta expõe sua fragilidade desde o início. "A principal fraqueza deste plano é que ele exclui a própria parte no centro do conflito — os palestinos. É um acordo escrito sem a presença daqueles que deveria governar", disse ele à IQNA em entrevista.

Segundo Ajorloo, a ausência de uma voz palestina mina a legitimidade da proposta. "Não há lugar para os palestinos na estrutura deste plano, nem mesmo através da Autoridade Palestina", disse ele.

Em vez disso, a estrutura enfatiza arranjos ocidentais-árabes ou árabe-islâmicos, que ele chamou de "um sério calcanhar de Aquiles."

O analista acrescentou que mesmo se o plano contivesse elementos promissores, o histórico de esforços de paz passados deixa pouca esperança. "A experiência mostra que o lado israelense não cumpriu acordos anteriores, desde Oslo em diante. Os Estados Unidos deveriam garantir a implementação, mas consistentemente falharam em responsabilizar Israel", disse ele.

O plano de 20 pontos inclui disposições para um prazo de 72 horas para libertação de prisioneiros e pede a desmilitarização de Gaza. Mas Ajorloo questionou como tais medidas seriam implementadas.

"Quem é o árbitro deste plano? Se são os Estados Unidos, então a história nos diz claramente que não podem ser imparciais. Não há mecanismo no texto que garanta a retirada permanente ou monitore o cumprimento", ele argumentou.

Ele apontou o histórico de Israel de quebrar cessar-fogos e continuar a expansão de assentamentos na Cisjordânia como sinais de que a implementação não pode ser considerada garantida. "Mesmo quando Israel violou acordos, Washington ficou ao seu lado. Isso por si só mostra por que este plano sofre de uma fraqueza estrutural", ele acrescentou.

Além da implementação, Ajorloo destacou lacunas na definição do futuro político de Gaza. "O plano é vago sobre que tipo de governança será estabelecida. Quem administrará a segurança? Quem assumirá a responsabilidade política? Nomear figuras como [o ex-primeiro-ministro britânico] Tony Blair e imaginar Gaza como uma zona comercial não responde a essas questões fundamentais", disse ele.

O plano estipula o desarmamento e desmantelamento do Hamas e outros grupos armados como a Jihad Islâmica. Ajorloo duvidou da viabilidade de tais demandas. "O Hamas e outros grupos de resistência estão profundamente enraizados na estrutura social e política de Gaza. Imaginar seu completo desarmamento e desaparecimento é irrealista", disse ele.

Ainda assim, ele observou que há incentivos que poderiam tentar o Hamas a considerar aspectos do plano. "Uma garantia contra deslocamento forçado e a promessa de um cessar-fogo permanente são questões de real importância para os palestinos. Se esses pontos fossem críveis, poderiam reduzir o sofrimento e atrair o Hamas", disse ele.

Mas ele enfatizou que o Hamas não comprometeria suas linhas vermelhas. "Entregar armas sem garantias sólidas é inaceitável. Deixar a governança indefinida arrisca conflitos internos palestinos. E grandes partes deste plano existem apenas no papel. Essas são razões pelas quais é improvável que o Hamas concorde."

A guerra genocida israelense em Gaza está entrando em seu segundo ano, com mais de 66.000 palestinos mortos e pelo menos 167.000 feridos desde que Israel lançou sua ofensiva em outubro de 2023. Bairros inteiros foram arrasados e a situação humanitária permanece terrível.

Ajorloo argumentou que a própria guerra alterou as realidades no terreno. "Dois anos de resistência bloquearam a grande estratégia de Israel de anexar Gaza e deslocar sua população. Isso por si só é uma conquista para os palestinos", disse ele.

Ele acrescentou que embora a proposta faça referência à prevenção de deslocamento e acene para uma estrutura de dois estados, fica aquém de conceder aos palestinos reconhecimento completo ou soberania. "Para os palestinos, legitimidade requer um lugar claro e oficial no plano. Sem isso, esta iniciativa não pode ter sucesso", disse ele.

Olhando para o futuro, Ajorloo sugeriu que qualquer paz viável deve emergir de dentro da região em vez de ser imposta por potências externas. "Planos bem-sucedidos são aqueles nos quais os principais atores regionais projetam e apoiam a estrutura, e então buscam apoio internacional", disse ele. Em contraste, iniciativas redigidas pelos EUA frequentemente priorizam interesses israelenses, ele argumentou, alimentando mais conflito em vez de resolvê-lo.

"Acordos como os Acordos de Abraão podem criar calma temporária ou mesmo estabilidade limitada", disse ele, "mas não podem resolver os problemas centrais porque ignoram as realidades fundamentais da região."

Por ora, o futuro permanece incerto. "Infelizmente, os planos propostos pelos Estados Unidos raramente se alinham com as realidades regionais. Assim como Oslo falhou, é improvável que este plano tenha sucesso porque contradiz o equilíbrio de poder e as realidades vividas pelos palestinos", disse Ajorloo.

Ele observou que até que os palestinos sejam reconhecidos como atores centrais e mecanismos críveis de implementação sejam postos em prática, "planos de paz permanecerão acordos no papel com pouca esperança de impacto duradouro."

