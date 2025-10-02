Clamor global contra Israel: comunidade internacional se levanta em apoio à Flotilha Sumud

Segundo a Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA), na Europa, os protestos ocorreram na madrugada desta quinta-feira em cidades como Madri, Barcelona, Roma e Berlim, entre outras, onde manifestantes ergueram bandeiras palestinas e denunciaram a “pirataria” do exército israelense em águas internacionais ao atacar 13 embarcações da Flotilha Global Sumud e o sequestro de vários ativistas a bordo.

O porta-voz da Flotilha Global Sumud, Saif Abukeshek, denunciou que as forças israelenses interceptaram 13 embarcações a 70 milhas náuticas da costa de Gaza e detiveram mais de 201 ativistas de 37 países, incluindo 30 participantes da Espanha, 22 da Itália, 21 da Turquia e 12 da Malásia.

Em Barcelona, centenas de pessoas se concentraram em frente ao consulado de Israel para condenar o ataque israelense contra trabalhadores humanitários desarmados e exigir o fim do genocídio na Faixa de Gaza.

“De Barcelona, cidade de paz, exigimos o respeito ao direito internacional e a proteção da vida dos ativistas que realizam uma missão humanitária em Gaza. Nossa voz se une ao clamor global para deter o genocídio”, afirmou o prefeito de Barcelona, Jaume Collboni, em mensagem publicada em sua rede social X.

A capital italiana, Roma, recebeu uma manifestação multitudinária com a participação de 10 mil pessoas, que seguiram em direção ao centro da cidade com intenção de chegar ao Palácio Chigi, sede do Governo. A multidão, formando uma corrente humana, cantou “Bella Ciao” e anunciou uma greve geral para o dia 3 de outubro contra o genocídio israelense.

O principal sindicato da Itália, a CGIL, convocou para esta sexta-feira uma greve geral contra “a agressão a embarcações civis que transportavam cidadãos italianos”, considerando o episódio “um fato de extrema gravidade”.

Em Istambul (Turquia), diversos ativistas se reuniram em frente aos consulados dos Estados Unidos e de Israel para condenar os ataques do regime contra a Flotilha Global Sumud.

Manifestações semelhantes ocorreram em Berlim, capital da Alemanha, onde dezenas de pessoas se reuniram na Estação Central, gritando palavras de ordem contra Israel e em solidariedade à Flotilha Global Sumud. Em Bruxelas, capital da Bélgica, os manifestantes marcharam da Place de la Bourse até o Ministério de Relações Exteriores, pedindo ao governo que condene as ações brutais de Israel.

Os italianos foram além, entoando palavras de ordem. Manifestações semelhantes ocorreram em outras cidades da Itália, incluindo Nápoles, onde alguns ativistas invadiram a estação de trem, e Milão e Turim, onde a multidão tentou ocupar o prédio universitário “Palazzo Nuovo”, segundo fontes locais.

