As Filhas São Rayhana (Flores Perfumadas): Por Que a Religião Vê as Mulheres Dessa Forma?

AhlulBayt News Agency (ABNA): Na cultura islâmica e nos ensinamentos religiosos, a filha é frequentemente descrita com o epíteto "Rayhana". Esta descrição é derivada de inúmeros relatos (Riwayat) do Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele) e dos Imames Infalíveis (que a paz esteja com eles), que expressam lindamente o elevado status das filhas.
O uso do termo "Rayhana" para as filhas se fundamenta em relatos do Profeta (S.A.A.W.) e dos Imames (A.S.). Esses relatos estão inseridos no contexto de versículos do Alcorão que moldam a visão fundamental do Islã sobre a mulher e a filha. Versículos que apontam para a igualdade na criação (1), recompensa igual pelas boas ações (2) e a mulher como fonte de tranquilidade (3), preparam o terreno para uma compreensão mais profunda do significado de ser uma "Rayhana".
Por Que "Rayhana"? Dimensões e Significados
Quando o Profeta Muhammad (S.A.A.W.) diz: «اَلْبَنَاتُ هُنَّ الرَّیْحَانَاتُ» (As filhas são flores perfumadas), isso não é apenas uma metáfora literária, mas carrega significados profundos nos âmbitos educacional, ético e social:
Símbolo de Delicadeza e Sutileza Intrínseca:
- Como uma Flor: As flores são seres delicados e frágeis que se machucam com a aspereza e a negligência. As filhas também possuem uma delicadeza física e espiritual especial, que exige um tratamento gentil, amoroso e livre de qualquer violência. Essa delicadeza não é um ponto fraco, mas sim uma das belezas de sua criação.
- Eixo da Emoção: Essa sutileza é frequentemente acompanhada por uma rica emotividade e um poder inigualável de expressar afeto nas filhas, o que preenche a família e a sociedade com amor.
Símbolo de Beleza e Ornamento da Vida:
- Adorno e Brilho: As flores, com suas cores e formas variadas, embelezam e adornam a natureza. As filhas, com sua presença, tornam a vida dos pais, a casa e a família belas, agradáveis e serenas. Elas são a joia e o brilho da vida.
- Criação de Alegria: Sua presença está frequentemente associada ao entusiasmo e à vitalidade, que dão significado e frescor à vida.
Fonte de Perfume Agradável (Bênção e Bondade):
- Aroma Delicioso: As flores perfumam o ambiente. As filhas, com sua espiritualidade, pureza, bom caráter e educação correta, tornam o lar perfumado e abençoado.
- Atração da Bondade e da Misericórdia Divina: Nos relatos, é mencionado que o lar que tem uma filha recebe mais misericórdia e bênçãos divinas. Sua presença é considerada um fator que atrai bondades e afasta infortúnios.
Necessidade de Cuidado e Atenção Especial:
- Proteção da Flor: A flor precisa de água, luz adequada e cuidado contínuo para crescer e se desenvolver, e deve ser protegida contra fatores prejudiciais. As filhas também precisam de cuidados especiais, muito amor, educação correta, apoio e proteção contra danos sociais e morais para o florescimento de seus talentos e o desenvolvimento de sua personalidade.
- Distância das Pragas: Assim como as pragas podem destruir uma flor, a negligência, a discriminação, a violência e a falta de apoio podem causar sérios danos à alma e ao espírito das filhas.
Fonte de Tranquilidade e Companhia:
- Consolo e Companhia: Em outros relatos, as filhas também são referidas como "companheiras" (Mounis). Elas podem ser fonte de convivência e afeto na família, e aliviar o fardo emocional da vida.
- Pacificadoras: Sua presença é reconfortante, especialmente para os pais na velhice.
Comparação com a Visão Pré-Islâmica
Esta visão islâmica está em completo contraste com a cultura da Idade da Ignorância (Jahiliyyah) pré-islâmica, que considerava o nascimento de uma filha uma fonte de desonra e, por vezes, praticava o infanticídio (enterrando-as vivas). O Islã, com esses ensinamentos, criou uma revolução cultural e elevou o status das filhas das profundezas da humilhação ao ápice da honra e da dignidade. Essa transformação mostra que o Islã não apenas condena a discriminação de gênero, mas, com a expressão "Rayhana", convoca os pais e a sociedade a honrar e nutrir as filhas de maneira especial.
Responsabilidade dos Pais e da Sociedade:
A expressão "Rayhana" para a filha impõe uma pesada responsabilidade sobre os pais e a sociedade. Esta responsabilidade inclui:
- Amor Incondicional: Proporcionar um ambiente cheio de carinho e afeto.
- Educação Correta: Ensinar religião, ética e diversas ciências.
- Apoio e Proteção: Protegê-las contra danos e fornecer oportunidades de crescimento.
- Justiça e Abstenção de Discriminação: Não fazer distinção entre meninos e meninas no afeto e nas oportunidades.
Em última análise, o fato de a filha ser uma "Rayhana" é uma expressão abrangente que se refere tanto às qualidades inatas e belas das filhas quanto adverte sobre a pesada responsabilidade dos pais e da sociedade em relação ao cultivo e à honra desses presentes divinos. Essa visão é uma das manifestações mais brilhantes dos ensinamentos islâmicos sobre os direitos e a dignidade humana.
Notas de Rodapé:
- An-Nisa (As Mulheres) / versículo 1
- An-Nisa (As Mulheres) / versículo 124 e An-Nahl (As Abelhas) / versículo 97
- Ar-Rum (Os Romanos) / versículo 21
Your Comment