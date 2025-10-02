As Filhas São Rayhana (Flores Perfumadas): Por Que a Religião Vê as Mulheres Dessa Forma?

AhlulBayt News Agency (ABNA): Na cultura islâmica e nos ensinamentos religiosos, a filha é frequentemente descrita com o epíteto "Rayhana". Esta descrição é derivada de inúmeros relatos (Riwayat) do Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele) e dos Imames Infalíveis (que a paz esteja com eles), que expressam lindamente o elevado status das filhas.

O uso do termo "Rayhana" para as filhas se fundamenta em relatos do Profeta (S.A.A.W.) e dos Imames (A.S.). Esses relatos estão inseridos no contexto de versículos do Alcorão que moldam a visão fundamental do Islã sobre a mulher e a filha. Versículos que apontam para a igualdade na criação (1), recompensa igual pelas boas ações (2) e a mulher como fonte de tranquilidade (3), preparam o terreno para uma compreensão mais profunda do significado de ser uma "Rayhana".

Por Que "Rayhana"? Dimensões e Significados

Quando o Profeta Muhammad (S.A.A.W.) diz: «اَلْبَنَاتُ هُنَّ الرَّیْحَانَاتُ» (As filhas são flores perfumadas), isso não é apenas uma metáfora literária, mas carrega significados profundos nos âmbitos educacional, ético e social:

Símbolo de Delicadeza e Sutileza Intrínseca:

Como uma Flor: As flores são seres delicados e frágeis que se machucam com a aspereza e a negligência. As filhas também possuem uma delicadeza física e espiritual especial, que exige um tratamento gentil, amoroso e livre de qualquer violência. Essa delicadeza não é um ponto fraco, mas sim uma das belezas de sua criação.

Eixo da Emoção: Essa sutileza é frequentemente acompanhada por uma rica emotividade e um poder inigualável de expressar afeto nas filhas, o que preenche a família e a sociedade com amor.

Símbolo de Beleza e Ornamento da Vida:

Adorno e Brilho: As flores, com suas cores e formas variadas, embelezam e adornam a natureza. As filhas, com sua presença, tornam a vida dos pais, a casa e a família belas, agradáveis e serenas . Elas são a joia e o brilho da vida.

Criação de Alegria: Sua presença está frequentemente associada ao entusiasmo e à vitalidade, que dão significado e frescor à vida.

Fonte de Perfume Agradável (Bênção e Bondade):

Aroma Delicioso: As flores perfumam o ambiente. As filhas, com sua espiritualidade, pureza, bom caráter e educação correta , tornam o lar perfumado e abençoado.

Atração da Bondade e da Misericórdia Divina: Nos relatos, é mencionado que o lar que tem uma filha recebe mais misericórdia e bênçãos divinas. Sua presença é considerada um fator que atrai bondades e afasta infortúnios.

Necessidade de Cuidado e Atenção Especial:

Proteção da Flor: A flor precisa de água, luz adequada e cuidado contínuo para crescer e se desenvolver, e deve ser protegida contra fatores prejudiciais. As filhas também precisam de cuidados especiais , muito amor , educação correta , apoio e proteção contra danos sociais e morais para o florescimento de seus talentos e o desenvolvimento de sua personalidade.

Distância das Pragas: Assim como as pragas podem destruir uma flor, a negligência, a discriminação, a violência e a falta de apoio podem causar sérios danos à alma e ao espírito das filhas.

Fonte de Tranquilidade e Companhia:

Consolo e Companhia: Em outros relatos, as filhas também são referidas como "companheiras" (Mounis). Elas podem ser fonte de convivência e afeto na família, e aliviar o fardo emocional da vida.

Pacificadoras: Sua presença é reconfortante, especialmente para os pais na velhice.

Comparação com a Visão Pré-Islâmica

Esta visão islâmica está em completo contraste com a cultura da Idade da Ignorância (Jahiliyyah) pré-islâmica, que considerava o nascimento de uma filha uma fonte de desonra e, por vezes, praticava o infanticídio (enterrando-as vivas). O Islã, com esses ensinamentos, criou uma revolução cultural e elevou o status das filhas das profundezas da humilhação ao ápice da honra e da dignidade. Essa transformação mostra que o Islã não apenas condena a discriminação de gênero, mas, com a expressão "Rayhana", convoca os pais e a sociedade a honrar e nutrir as filhas de maneira especial.

Responsabilidade dos Pais e da Sociedade:

A expressão "Rayhana" para a filha impõe uma pesada responsabilidade sobre os pais e a sociedade. Esta responsabilidade inclui:

Amor Incondicional: Proporcionar um ambiente cheio de carinho e afeto.

Proporcionar um ambiente cheio de carinho e afeto. Educação Correta: Ensinar religião, ética e diversas ciências.

Ensinar religião, ética e diversas ciências. Apoio e Proteção: Protegê-las contra danos e fornecer oportunidades de crescimento.

Protegê-las contra danos e fornecer oportunidades de crescimento. Justiça e Abstenção de Discriminação: Não fazer distinção entre meninos e meninas no afeto e nas oportunidades.

Em última análise, o fato de a filha ser uma "Rayhana" é uma expressão abrangente que se refere tanto às qualidades inatas e belas das filhas quanto adverte sobre a pesada responsabilidade dos pais e da sociedade em relação ao cultivo e à honra desses presentes divinos. Essa visão é uma das manifestações mais brilhantes dos ensinamentos islâmicos sobre os direitos e a dignidade humana.

