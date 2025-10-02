O Homem Sem o Qual o Túmulo do Imam Hussein (A.S.) Teria Desaparecido Como o de Sua Mãe

O quarto dia do mês de Rabi’ al-Thani marca o abençoado aniversário de nascimento de um homem cuja vida o forçou a uma migração que foi, e ainda é, luz, misericórdia e bênção para nós, iranianos: Hazrat Abdolazim Hassani (A.S.).

Ele era descendente do Imam Hassan Mojtaba (A.S.) e uma figura proeminente da família do Profeta. Ele não era um Imam infalível, mas um grande sábio, um narrador meticuloso (Muhaddith) e um auxiliar fiel aos Imames de seu tempo. Sua vida coincidiu com o tempo de três Imames: Imam Reza (A.S.), Imam Jawad (A.S.) e Imam Hadi (A.S.). Ele esteve em contato frequente com eles e foi reconhecido como o guardião da narrativa (hadith) e do conhecimento dos Ahl al-Bayt.

Autoridade Científica em uma Era de Repressão

Hazrat Abdolazim (A.S.) viveu numa época em que o regime abássida oprimia e reprimia ferozmente os xiitas. Ao preservar e disseminar os ensinamentos dos Ahl al-Bayt, ele essencialmente manteve viva uma "universidade secreta" xiita em Rayy e Bagdá. Muitos dos hadiths legais e doutrinários de hoje chegaram até nós por meio dele.

A Confirmação de Seu Status Científico e Religioso Pelo Imam Hadi (A.S.)

Um dos pontos mais notáveis de sua vida é o episódio em que ele apresentou suas crenças (aqa'ed) ao Imam Hadi (A.S.). Ele viajou para Samarra e, na presença do Imam, recitou ponto por ponto suas convicções sobre a Unicidade de Deus (Tawhid), a Profecia, o Imamato e o Dia da Ressurreição.

Ao ouvir tudo, o Imam Hadi (A.S.) afirmou: "هذا دین الله الذی ارتضاه لعباده" (Este é a Religião de Deus que Ele escolheu para Seus servos). Esta confirmação estabeleceu seu status religioso e acadêmico como um critério para o reconhecimento das crenças xiitas corretas.

Refúgio para os Oprimidos e Xiitas

Muitos xiitas, exaustos pela tirania dos abássidas, refugiaram-se em Hazrat Abdolazim Hassani (A.S.). Ele não era apenas um sábio de hadith, mas também um porto seguro para os corações e um refúgio político e social para os xiitas.

Peregrinação Equivalente à do Imam Hussein (A.S.)

Em uma narração do Imam Hadi (A.S.), é dito que a peregrinação ao túmulo de Hazrat Abdolazim tem a mesma recompensa da peregrinação ao túmulo do Imam Hussein (A.S.). Isso indica que seu status não é apenas o de um Muhaddith ou narrador, mas que sua personalidade tem um papel especial na cadeia de orientação.

Durante a repressão abássida, o santuário do Imam Hussein (A.S.) foi repetidamente destruído. Em uma ocasião, eles araram a área e plantaram trigo; em outra, desviaram o curso de um rio sobre ele para que o túmulo se perdesse. Foi Hazrat Abdolazim que, com a ajuda dos seus companheiros, marcou repetidamente a localização do túmulo de Sayyed al-Shuhada para garantir que sua localização exata não fosse perdida. De fato, devemos a este homem o fato de podermos fazer a Ziyarat do Imam Hussein (A.S.) em Karbala hoje.

Por Que o Santuário de Hazrat Abdolazim Se Tornou a "Qibla de Teerã"?

Desde os tempos antigos, o povo de Teerã e Rayy considerava o santuário de Hazrat Abdolazim (A.S.) como um lugar de segurança espiritual e o foco (Qibla) das suas súplicas e necessidades.

Várias razões destacam-se:

Status Espiritual: Conforme mencionado, o Imam Hadi (A.S.) considerou a sua Ziyarat equivalente à do Imam Hussein (A.S.). Este status elevado fez com que o seu santuário se tornasse o foco de orações e busca por auxílio para o povo de Teerã.

Função Histórica e Social: Numa época em que Teerã era ainda uma cidade pequena, muitos líderes, acadêmicos e o povo viajavam para Rayy para resolver problemas religiosos e sociais, encontrando paz e respostas nas proximidades deste santuário. Gradualmente, este centro religioso estabeleceu o título de "Qibla de Teerã".

Centro de Movimentos Sociais e Efervescência: Ao longo da história, o santuário de Hazrat Abdolazim tem sido uma importante base para movimentos populares contra a opressão e a injustiça. De reuniões religiosas a movimentos políticos durante a era Qajar e a Revolução Constitucional, o santuário desempenhou um papel inspirador.

Identificação com a População Local: O povo de Teerã, com o tempo, passou a ver Hazrat Abdolazim como uma figura vizinha e próxima —alguém cujo local de descanso estava no coração de Rayy, perto de Teerã. Essa proximidade fez com que, diante de qualquer dificuldade, se voltassem primeiro para Rayy, considerando este lugar como sua Qibla espiritual.

O aniversário de nascimento de Hazrat Abdolazim Hassani (A.S.) é um lembrete da verdade de que, ao lado dos Imames Infalíveis, existiram companheiros que carregaram um grande fardo da orientação social com a sua sabedoria, piedade e lealdade. Ele é um sábio que apresentou sua religião diretamente a um Imam e obteve confirmação; um narrador que preservou os puros ensinamentos dos Ahl al-Bayt; e um refúgio para o qual o povo de Teerã e do Irão se volta há séculos.

Não é por acaso que o seu santuário é conhecido como a "Qibla de Teerã"; pois o coração de milhões de crentes está ligado a este lugar, onde súplicas e necessidades encontram a graça da resposta.

As Palavras do Líder Supremo Sobre a "Qibla de Teerã"

Em 27 de outubro de 1994 (5 de Aban de 1373, no calendário iraniano), durante uma peregrinação, o Honorável Aiatolá Khamenei discursou para o povo de Rayy após visitar os santuários de Hazrat Abdolazim (A.S.) e dos Imamzadehs Hamzeh e Taher.

Ele afirmou:

"A cidade de Rayy, por causa do santuário purificado de Janab Abdolazim al-Hassani (A.S.), e de Janab Hamzeh e Janab Taher, e dos túmulos purificados de grandes acadêmicos que estão enterrados aqui, é a Qibla de Teerã."

"Este lugar é a raiz de Teerã e é considerado o centro de irradiação espiritual de Teerã."

Ele também reiterou que a peregrinação ao santuário purificado de Hazrat Abdolazim é o mesmo que visitar o túmulo de Hazrat Sayyed al-Shuhada (A.S.).

A "Qibla de Teerã" Significa Polo Espiritual

Quando o Líder Supremo afirma que é a "Qibla de Teerã", ele não se refere apenas à direção geográfica, mas sim a um peso espiritual e moral —o que significa que este lugar é um ponto de esperança, um pilar de súplica, um foco de conexão espiritual e o centro da atenção religiosa para o povo de Teerã.

Centro de Irradiação Espiritual

A frase "centro de irradiação de Teerã" significa que a luz da fé, a influência religiosa, cultural e educacional emana deste santuário para a cidade de Teerã e seus arredores.

Combinação de Santidade e Status Histórico

O Aiatolá Khamenei chamou Rayy de "a raiz de Teerã"; ou seja, histórica e espiritualmente, esta área é uma das fundações religiosas e culturais de Teerã. A presença dos túmulos de Imamzadehs e acadêmicos também ajuda a reforçar esta posição.

Referência à Narrativa e ao Valor da Ziyarat

Ao afirmar que "a peregrinação ao santuário purificado de Hazrat Abdolazim é o mesmo que a peregrinação ao Imam Hussein (A.S.)", ele engrandece o valor da Ziyarat deste lugar na mente dos ouvintes e consolida o seu status na série de importantes peregrinações xiitas.

