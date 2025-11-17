A Tolerância com os Outros: Um Caminho para a Satisfação Divina e a Paz Interior

O ser humano, por natureza, busca o benefício e tende a realizar aquilo que lhe traz mais vantagens. Compreender os efeitos e resultados positivos de uma virtude desperta nele motivação e desejo de adquiri-la. O tema da tolerância não foge a essa regra; por isso, a seguir apresentamos os benefícios e bênçãos dessa virtude para estimular sua prática.
As fontes religiosas mencionam diversos resultados para a tolerância, que podem ser divididos em dois grupos: benefícios mundanos e recompensas espirituais e do Além.
Benefícios Mundanos da Tolerância
1. Sucesso nos Assuntos da Vida
Um dos frutos da tolerância é que a pessoa consegue avançar em seus diversos assuntos e, ao final, alcançar o sucesso. Já aquele que não suporta dificuldades e rompe suas relações por intolerância, não terá êxito em nada. O Profeta Muhammad (s.a.w.) disse:
“Três coisas, se faltarem a alguém, nenhuma de suas ações chegará ao fim:
pureza que o afaste da desobediência a Deus;
um caráter que o leve a tolerar as pessoas;
e paciência que o ajude a repelir a ignorância dos tolos.”
2. Proteção Contra Inimizades e Prevenção de Conflitos
A tolerância impede que conflitos e hostilidades se agravem e ajuda a dissolvê-los. O Imam Ali (a.s.) disse:
“A suavidade reduz a dureza da oposição.”
“Tolera as pessoas para ficar seguro de seus males e astúcias.”
Como disse Saadi:
“O conforto dos dois mundos cabe nestas duas palavras:
bondade com os amigos e tolerância com os inimigos.”
O Imam Sadiq (a.s.) afirmou que a boa palavra com todos — crentes e opositores — protege a pessoa e seus irmãos de possíveis danos.
3. Preservação e Fortalecimento da Fé
A fé é como uma muda que precisa ser protegida. A tolerância resguarda a fé, enquanto conflitos constantes abrem espaço para o ego e para a ação do Shaytan. O Imam al-Baqir (a.s.) disse:
“Tudo tem um cadeado, e o cadeado da fé é a suavidade.”
4. Facilitação dos Assuntos
A dureza dificulta as relações e impede o andamento das atividades. A suavidade facilita os assuntos e cria espírito de cooperação. O Imam Ali (a.s.) disse:
“A suavidade torna fáceis as dificuldades e abre as portas fechadas.”
5. Atração e Reforma das Pessoas
A tolerância promove vínculos profundos e abre caminho para a reforma moral dos outros — mesmo dos mais difíceis, como ensina o versículo dirigido a Faraó: “Falem com ele de forma suave, talvez reflita…” (Taha 44).
O Imam Ali (a.s.) também disse:
“É mais fácil conquistar um inimigo com boas palavras e belas ações do que enfrentá-lo com a espada.”
6. A Tolerância como Forma de Caridade
A tradição islâmica considera a tolerância uma forma elevada de caridade — capaz de afastar calamidades e trazer saúde. O Imam Sadiq (a.s.) disse:
“A tolerância com os inimigos de Deus é uma das melhores caridades que a pessoa oferece a si e aos seus irmãos.”
7. Durabilidade das Amizades
A dureza destrói amizades; a tolerância as fortalece. O Imam Ali (a.s.) disse:
“A suavidade torna o homem amado até por seus inimigos.”
“Com tolerância, a amizade perdura.”
8. O Bem deste Mundo e do Além
O Profeta (s.a.w.) disse:
“Quem recebe sua parte da tolerância, recebe sua parte do bem deste mundo e do outro.”
9. Aumento do Sustento e da Bênção
A intolerância afasta as pessoas e diminui o sustento. A tolerância, ao contrário, atrai a bênção. O Imam Sadiq (a.s.) disse:
“Onde há tolerância, Deus amplia o sustento.”
10. Honra e Elevação
Segundo um hadith, grupos que perderam a suavidade perderam também sua honra social, enquanto outros, por serem tolerantes, ganharam prestígio. A tolerância é caminho para a dignidade.
Benefícios Espirituais e do Além
1. Recompensa Maior
O Profeta (s.a.w.) disse:
“Entre dois companheiros, o mais tolerante recebe mais recompensa e é o mais amado por Deus.”
2. Proteção Contra o Fogo
O Profeta (s.a.w.) disse:
“Está proibido ao Fogo quem é suave, tolerante, acessível e próximo das pessoas.”
3. Alcançar Altos Graus de Paciência e Satisfação
A tolerância anda de mãos dadas com a paciência. O Imam al-Baqir (a.s.) disse que quem suporta com paciência os comportamentos difíceis alcança o grau de um mártir que lutou ao lado do Profeta.
Conclusão
A tolerância é uma fonte de bem neste mundo e no Além. Ela:
- aumenta o sucesso,
- extingue inimizades,
- preserva a fé,
- facilita os assuntos,
- fortalece amizades,
- atrai sustento e bênçãos,
- protege da punição divina
- e eleva a pessoa ao nível dos justos e dos mártires.
É um caminho seguro para a satisfação divina e a paz interior.
