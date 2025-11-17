A Tolerância com os Outros: Um Caminho para a Satisfação Divina e a Paz Interior

O ser humano, por natureza, busca o benefício e tende a realizar aquilo que lhe traz mais vantagens. Compreender os efeitos e resultados positivos de uma virtude desperta nele motivação e desejo de adquiri-la. O tema da tolerância não foge a essa regra; por isso, a seguir apresentamos os benefícios e bênçãos dessa virtude para estimular sua prática.

As fontes religiosas mencionam diversos resultados para a tolerância, que podem ser divididos em dois grupos: benefícios mundanos e recompensas espirituais e do Além.

Benefícios Mundanos da Tolerância

1. Sucesso nos Assuntos da Vida

Um dos frutos da tolerância é que a pessoa consegue avançar em seus diversos assuntos e, ao final, alcançar o sucesso. Já aquele que não suporta dificuldades e rompe suas relações por intolerância, não terá êxito em nada. O Profeta Muhammad (s.a.w.) disse:

“Três coisas, se faltarem a alguém, nenhuma de suas ações chegará ao fim:

pureza que o afaste da desobediência a Deus;

um caráter que o leve a tolerar as pessoas;

e paciência que o ajude a repelir a ignorância dos tolos.”

2. Proteção Contra Inimizades e Prevenção de Conflitos

A tolerância impede que conflitos e hostilidades se agravem e ajuda a dissolvê-los. O Imam Ali (a.s.) disse:

“A suavidade reduz a dureza da oposição.”

“Tolera as pessoas para ficar seguro de seus males e astúcias.”

Como disse Saadi:

“O conforto dos dois mundos cabe nestas duas palavras:

bondade com os amigos e tolerância com os inimigos.”

O Imam Sadiq (a.s.) afirmou que a boa palavra com todos — crentes e opositores — protege a pessoa e seus irmãos de possíveis danos.

3. Preservação e Fortalecimento da Fé

A fé é como uma muda que precisa ser protegida. A tolerância resguarda a fé, enquanto conflitos constantes abrem espaço para o ego e para a ação do Shaytan. O Imam al-Baqir (a.s.) disse:

“Tudo tem um cadeado, e o cadeado da fé é a suavidade.”

4. Facilitação dos Assuntos

A dureza dificulta as relações e impede o andamento das atividades. A suavidade facilita os assuntos e cria espírito de cooperação. O Imam Ali (a.s.) disse:

“A suavidade torna fáceis as dificuldades e abre as portas fechadas.”

5. Atração e Reforma das Pessoas

A tolerância promove vínculos profundos e abre caminho para a reforma moral dos outros — mesmo dos mais difíceis, como ensina o versículo dirigido a Faraó: “Falem com ele de forma suave, talvez reflita…” (Taha 44).

O Imam Ali (a.s.) também disse:

“É mais fácil conquistar um inimigo com boas palavras e belas ações do que enfrentá-lo com a espada.”

6. A Tolerância como Forma de Caridade

A tradição islâmica considera a tolerância uma forma elevada de caridade — capaz de afastar calamidades e trazer saúde. O Imam Sadiq (a.s.) disse:

“A tolerância com os inimigos de Deus é uma das melhores caridades que a pessoa oferece a si e aos seus irmãos.”

7. Durabilidade das Amizades

A dureza destrói amizades; a tolerância as fortalece. O Imam Ali (a.s.) disse:

“A suavidade torna o homem amado até por seus inimigos.”

“Com tolerância, a amizade perdura.”

8. O Bem deste Mundo e do Além

O Profeta (s.a.w.) disse:

“Quem recebe sua parte da tolerância, recebe sua parte do bem deste mundo e do outro.”

9. Aumento do Sustento e da Bênção

A intolerância afasta as pessoas e diminui o sustento. A tolerância, ao contrário, atrai a bênção. O Imam Sadiq (a.s.) disse:

“Onde há tolerância, Deus amplia o sustento.”

10. Honra e Elevação

Segundo um hadith, grupos que perderam a suavidade perderam também sua honra social, enquanto outros, por serem tolerantes, ganharam prestígio. A tolerância é caminho para a dignidade.

Benefícios Espirituais e do Além

1. Recompensa Maior

O Profeta (s.a.w.) disse:

“Entre dois companheiros, o mais tolerante recebe mais recompensa e é o mais amado por Deus.”

2. Proteção Contra o Fogo

O Profeta (s.a.w.) disse:

“Está proibido ao Fogo quem é suave, tolerante, acessível e próximo das pessoas.”

3. Alcançar Altos Graus de Paciência e Satisfação

A tolerância anda de mãos dadas com a paciência. O Imam al-Baqir (a.s.) disse que quem suporta com paciência os comportamentos difíceis alcança o grau de um mártir que lutou ao lado do Profeta.

Conclusão

A tolerância é uma fonte de bem neste mundo e no Além. Ela:

aumenta o sucesso,

extingue inimizades,

preserva a fé,

facilita os assuntos,

fortalece amizades,

atrai sustento e bênçãos,

protege da punição divina

e eleva a pessoa ao nível dos justos e dos mártires.

É um caminho seguro para a satisfação divina e a paz interior.