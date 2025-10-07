Grande manifestação na Guatemala em apoio ao povo palestino

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Homens, mulheres e crianças de diferentes departamentos da Guatemala, membros da sociedade civil organizada e entidades pró-Palestina participaram de uma manifestação pacífica para condenar o genocídio imposto ao povo palestino. A Associação Palestina na Guatemala liderou o ato, destacando o apoio do povo guatemalteco e, ao mesmo tempo, denunciando a continuidade do genocídio.

Líderes indígenas, que recordam os massacres ocorridos na Guatemala durante o conflito armado interno — perpetrados com o apoio do regime sionista, cujas armas foram utilizadas para aniquilar comunidades inteiras — apelaram pelo fim do massacre na Palestina.

Entre as palavras de ordem, destacou-se o apelo para que o presidente da Guatemala se lembre de sua postura branda e de suas responsabilidades diante da causa palestina.

As manifestações ocorrem no contexto das negociações que o regime sionista de Israel tenta conduzir, junto ao governo de Donald Trump, sobre um possível cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O apoio ao povo palestino cresce a cada dia na Guatemala, apesar de o país ser historicamente marcado pelo fanatismo religioso implantado por regimes militares durante o conflito armado interno, em conluio com o regime sionista de Israel.

...............

308