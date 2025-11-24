  1. Home
Hezbollah anuncia o martírio do comandante Haytham al-Tabtabai

25 novembro 2025 - 00:54
Hezbollah anuncia o martírio do comandante Haytham al-Tabtabai

O movimento Hezbollah anunciou em comunicado oficial no domingo (23), o martírio de seu comandante sênior Haitham al-Tabatabai (Sayyed Abu Ali), após um “ataque traiçoeiro israelense” na área de Haret Hreik, nos subúrbios ao sul de Beirute .

“O grande comandante se juntou a seus irmãos mártires após uma vida repleta de luta, sinceridade e firmeza no caminho da resistência , bem como trabalho incansável para enfrentar o inimigo israelense até o último momento de sua vida abençoada”, dizia o comunicado.

O Hezbollah declarou que seu martírio “infundirá esperança, determinação e força em seus companheiros de luta, bem como a determinação de continuar no caminho, assim como ele foi uma fonte de força e inspiração para eles durante sua vida”.

