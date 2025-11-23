Irã condena o “covarde” ataque de Israel no sul de Beirute

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Por meio de uma mensagem publicada na rede social X, a Embaixada da República Islâmica do Irã no Líbano reagiu energicamente à “expansão das agressões israelenses, que agora abrangem a região sul de Beirute”. Em seu comunicado, a missão diplomática afirmou que o ato evidencia “a entidade terrorista israelense”, à qual acusou de não hesitar em ameaçar civis inocentes do povo libanês.

Quanto à gravidade do ataque, a embaixada iraniana afirmou em sua mensagem que “essas agressões covardes jamais serão capazes de quebrar a determinação dos defensores da legítima resistência, nem de enfraquecer sua firme vontade de enfrentar a opressão”.

O ataque aéreo ocorre no contexto de repetidas violações do cessar-fogo por parte de Israel, que foi firmado em dezembro sob mediação dos Estados Unidos, mas que vem sendo constantemente infringido.

