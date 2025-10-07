Brasileiros da Flotilha Global Sumud são libertados na Jordânia

Eles estão livres da "Ocupação Israelense"!
O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou, na manhã desta terça-feira (7), em Brasília, que os 13 brasileiros que integravam a Flotilha Global Sumud — entre eles a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) — foram conduzidos até a fronteira com a Jordânia e estão livres da "Ocupação Israelense".
Além da deputada, integram o grupo: Thiago Ávila, Bruno Gilga, Lisiane Proença, Magno Costa, a vereadora Mariana Conti, Ariadne Telles, Mansur Peixoto, Gabriele Tolotti, Mohamad El Kadri, Lucas Gusmão, João Aguiar e Miguel Castro.
