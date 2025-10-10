EUA sancionam mais de 50 indivíduos, entidades e navios sob o pretexto de vender petróleo iraniano

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Em linha com a política de “pressão máxima” da administração de Donald Trump contra a República Islâmica do Irã, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que sancionou mais de 50 indivíduos, entidades e navios sob o pretexto de facilitar a venda de petróleo e gás natural liquefeito iraniano.

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na quinta-feira, horário local, que mirou elementos-chave da máquina de exportação de energia do Irã.

O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que hoje o Office of Foreign Assets Control (OFAC) intensificou seus esforços contra as exportações de petróleo e petroquímicos do Irã, impondo sanções a mais de 50 indivíduos, entidades e embarcações que facilitam a venda e o transporte de petróleo iraniano e gás liquefeito de petróleo (GLP). Coletivamente, esses atores possibilitaram a exportação de bilhões de dólares em petróleo e derivados, fornecendo receitas vitais para o governo iraniano.

O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que a ação teve como alvo uma rede que movimenta centenas de milhões de dólares em gás natural liquefeito iraniano, além de mais de 20 embarcações de frota secreta, um terminal de petróleo bruto baseado na China e uma pequena refinaria independente conhecida como "Tea Pot", que são essenciais para a capacidade do Irã de exportar petróleo e derivados.

Enquanto isso, o Departamento de Comércio dos EUA anunciou que sancionou 29 empresas na China, Turquia e Emirados Árabes Unidos por "facilitar atividades relacionadas ao Irã".

