Sabedorias do Nahj al-Balaghah 25 / Ao Pecar, Temei a Continuidade das Bênçãos!

ABNA Brasil: A Sabedoria 25, que é um excerto de uma fala relativamente longa do Imam ‘Alī (A.S.) a um homem necessitado, contém esta breve frase:

«وَ قَالَ (ع): یَا ابْنَ آدَمَ، إِذَا رَأَیْتَ رَبَّکَ سُبْحَانَهُ یُتَابِعُ عَلَیْکَ نِعَمَهُ وَ أَنْتَ تَعْصِیهِ، فَاحْذَرْهُ.»

“E Ele (A.S.) disse: ‘Ó filho de Adão! Quando vires o teu Senhor, Glorificado seja, a derramar as Suas bênçãos sobre ti enquanto Lhe desobedeces, teme-O.’”

Várias fontes de ḥadīth, como o livro Furū‘ al-Kāfī, narraram este ḥadīth como parte de uma carta do Imam ‘Alī (A.S.) ao Seu filho, o Imam Ḥasan (A.S.). Além disso, este ḥadīth foi narrado no livro Wasā’il al-Shī‘ah, citando o Imam ‘Alī (A.S.) que o ouviu do Mensageiro de Deus (S.A.W.). Todas estas narrações podem estar corretas, pois é possível que o Imam ‘Alī (A.S.) tenha ouvido estas palavras do Mensageiro de Deus (S.A.W.) e as tenha escrito mais tarde numa carta ao Imam Ḥasan (A.S.). Alguns pesquisadores também citaram mais de 40 cadeias de narração para este ḥadīth de várias fontes compiladas antes e depois do Nahj al-Balaghah, o que indica a grande notoriedade deste ḥadīth entre as fontes.

Os temas destas palavras do Imam ‘Alī (A.S.) são mencionados noutras secções do Nahj al-Balaghah. Por exemplo, na Sabedoria 116, é dito:

«وَ قَالَ عَلَیهِ‌السَّلامُ: کَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ، وَمَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَیْهِ، وَمَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِیهِ! وَمَا ابْتَلَی اللَّهُ أَحَداً بِمِثْلِ الْإِمْلاءِ لَهُ.»

“E Ele (A.S.) disse: ‘Quantos são aqueles que caem na negligência devido à bênção que lhes é concedida, se iludem por causa do encobrimento de Deus sobre eles, e se enganam por causa dos elogios e louvores a eles! E Deus não testou ninguém com algo semelhante a conceder-lhe prazo (e continuar as bênçãos sem punição).’”

A Lei da “Astúcia Gradual” (Istidrāj) é o método de Deus ao lidar com indivíduos que, apesar dos múltiplos avisos e inúmeras advertências, inicialmente fingem não ver e não entender e, nas fases posteriores, perdem fundamentalmente a capacidade de perceber e compreender estes sinais divinos. Deus, cujo um dos Seus atributos — Glorificado seja — é “Al-Hādī” (O Guia), além de todas estas advertências e alertas, quando a pessoa não tem vontade de ouvir os alertas e avisos, Ele a abandona até o momento apropriado.

O Alcorão Sagrado também se refere a esta Lei Divina em vários versículos. Por exemplo, na Sūrah al-An‘ām, versículo 44, é dito:

«فَلَمّا نَسُوا ما ذُکِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أَبْوابَ کُلِّ شَیْء حَتّی إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ»

“Quando eles se esqueceram daquilo que lhes havia sido lembrado, Nós abrimos-lhes as portas de todas as coisas (das bênçãos) até que ficassem (completamente) alegres (e apegados a elas). De repente, Nós os apanhámos (e os punimos severamente), e naquele momento, todos ficaram desesperados.”

Além disso, na Sūrah al-A‘rāf, versículos 182 e 183, Deus diz:

«وَالَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ * وَأُمْلی لَهُمْ إِنَّ کَیْدی مَتینٌ»

“E aqueles que desmentiram os Nossos versículos, Nós os atrairemos gradualmente (castigá-los-emos) de onde eles não sabem * E Eu lhes concedo um prazo (para que a sua punição seja mais dolorosa), pois o Meu planeamento (kaydī) é forte (e calculado).”

Parece que, no aspeto individual, o melhor caminho para não incorrer nesta grande provação é arrepender-se imediatamente após cada pecado, para que em cada arrependimento a pessoa volte a atenção para Deus e, assim, não perca a Sua Graça e Amor. No aspeto social, o melhor método é expandir a cultura da vigilância pública e de ordenar o bem e proibir o mal (Amr bi al-Ma‘rūf wa Nahy ‘an al-Munkar), para que todos se apercebam e a sociedade se afaste de seguir o caminho do Istidrāj e de incorrer no castigo de Deus.

Sayyid ‘Alī Aṣghar Ḥusaynī / ABNA