Analista palestino: Ocupantes buscam esvaziar a Cisjordânia de palestinos

Ao destacar os novos movimentos militares das forças sionistas no norte da Cisjordânia, Samer Hamad os descreveu como parte de uma política planejada destinada a impor uma nova realidade colonial.

Acrescentou que os ocupantes, por meio desses movimentos, buscam ampliar seu domínio sobre áreas vitais, provocar a fragmentação entre cidades e aldeias da Cisjordânia, exercer pressão psicológica sobre os residentes, implementar uma política de anexação gradual e expulsar os habitantes ou submetê-los a cerco e pressão.

“Essas operações transmitem uma mensagem clara, cujo aspecto mais destacado é a tentativa de restaurar a capacidade dissuasória de Israel após seus repetidos fracassos no controle da Cisjordânia, além de explorar o clima político regional e internacional para ampliar sua influência com o menor custo possível”, enfatizou.

Segundo o analista, os ocupantes também buscam utilizar força desmedida para consolidar a equação que pretendem impor: uma equação segundo a qual apenas os sionistas têm direito à liberdade de movimento, enquanto os palestinos permanecem expostos a ataques a qualquer momento e sob qualquer pretexto.

Hamad considerou que a forma de enfrentar essa política é a resistência da população nas localidades e nos campos como primeira linha de defesa e, em segundo lugar, a mobilização no âmbito internacional para desmascarar os movimentos dos ocupantes.

