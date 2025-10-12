Chilenos exigem condições reais para uma paz duradoura na Palestina

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A trégua iniciada em Gaza não impediu a realização da manifestação no Chile. Os ataques de Israel ao Líbano no sábado e a recente tentativa de alterar a lista de reféns, retirando 100 nomes de prisioneiros palestinos, reforçam a desconfiança histórica em relação ao sionismo.

A vigilância exercida pelos povos e pelos comunicadores sobre os acordos de paz é considerada fundamental.

Os manifestantes sabem que, para alcançar uma paz definitiva na Palestina, não basta apenas o cessar-fogo.

A resistência palestina já rejeitou alguns dos 20 pontos do plano de Trump para Gaza, como a proposta de uma autoridade transitória que exclui o HAMAS e a Autoridade Palestina, além da criação de um órgão internacional para supervisionar o processo de paz, com figuras como Tony Blair e o próprio Trump.

Para eles, a exclusão de Israel de todo o sistema internacional e a liberdade do povo palestino são condições essenciais para a paz.

..................

308