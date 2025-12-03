Senhora Umm al-Banin: Um exemplo eterno de respeito, fé e educação dos filhos

Abna brasil:

Senhora Umm al-Banin (A.S.) foi uma mulher cuja cortesia e lealdade à AhlulBayt (A.S.) a tornaram um modelo incomparável na história islâmica. Após a tragédia de Karbalá, ela ia todos os dias ao cemitério de Baqi e recitava elegias tão comoventes que até os inimigos choravam. Ainda assim, nunca mencionava o nome de seus próprios filhos, para que a memória do Imam Hussein (A.S.) permanecesse em destaque — um gesto supremo de sinceridade e amor materno no caminho da Wilayah (lealdade ao Imam).

O fruto de sua educação foram quatro filhos corajosos e leais, todos martirizados em Karbalá. Sua fé inabalável, sua paciência diante da dor e a educação refinada que transmitiu aos filhos continuam sendo lições de vida para nós hoje: Que revivamos a ética da AhlulBayt (A.S.) em nossos lares, que eduquemos filhos leais à verdade, e que, nas dificuldades, voltemos nossos olhos à graça de Deus.