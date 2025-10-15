Irã parabeniza "Palestina vitoriosa" e homenageia heróis da Resistência

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O Conselho Estratégico de Relações Exteriores do Irã (SCFR) parabenizou o povo palestino por sua firmeza, resistência e sacrifício, diante de uma guerra genocida, resultando em sua vitória sobre o regime israelense e seus apoiadores. O SCFR também expressou esperança na "libertação completa da terra da Palestina e no estabelecimento de um Estado palestino independente".

Em uma declaração na terça-feira (14), o Conselho homenageou os heróis palestinos e as forças de resistência que sacrificaram suas vidas pela sagrada causa palestina. “Que a paz esteja com a Palestina e seus filhos heróicos, os combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica. Que a paz esteja com a Resistência e seus apoiadores leais — Hezbollah, Ansarullah e as Forças de Mobilização Popular (PMF)”, diz a declaração.

A declaração homenageia “os heroicos prisioneiros palestinos, os jornalistas que perderam suas vidas a serviço da Resistência Palestina”. O também parabeniza “esta vitória à firme nação palestina e a todos aqueles que se solidarizaram com o povo de Gaza — aqueles que participaram de manifestações populares ao redor do mundo e expressaram sua oposição ao regime sionista”.

