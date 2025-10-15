Israel viola cessar-fogo e mata seis palestinos em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O exército israelense matou pelo menos seis palestinos na Faixa de Gaza em menos de 24 horas, apesar do recente acordo de Tel Aviv sobre a implementação da primeira fase de um plano de cessar-fogo. As mortes foram causadas desde a manhã de terça-feira, durante a agressão travada pelos militares contra a Cidade de Gaza e as áreas ao sul da faixa costeira.

Cinco das vítimas foram mortas no bairro de Shuja’iyya, na cidade, após, segundo os militares, cruzarem a “Linha Amarela”, para onde as forças israelenses teriam se retirado como parte do cessar-fogo. Os indivíduos foram alvejados por “um quadricóptero israelense, enquanto inspecionavam suas casas”, observaram.

Outra pessoa foi morta perto da cidade de al-Fukhari, a leste da cidade de Khan Yunis, quando as forças atingiram “um grupo de jovens”, disseram as autoridades, acrescentando que uma pessoa também ficou ferida em consequência dos tiros. Também houve relatos de tiros na área de al-Tahlia, em Khan Yunis.

