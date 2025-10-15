Os Sete Componentes da Produção de Poder no Alcorão e no Nahj al-Balāghah

ABNA Brasil: O poder é um conceito que sempre ocupou a mente humana e foi definido e interpretado de várias maneiras ao longo da história. Mas já pensou na visão profunda que o Alcorão e o Nahj al-Balāghah oferecem sobre a produção de poder? Neste artigo, examinaremos os sete componentes importantes da produção de poder, sob a ótica dessas duas valiosas fontes; componentes que são influentes não apenas no nível individual, mas também nas dimensões sociais e globais. Está pronto para conhecer mais sobre estes tesouros divinos?

Os Sete Pilares Essenciais do Poder

Quando ouve "poder", no que pensa? Tanques? Mísseis? Dinheiro? O Islã afirma que tudo isso são apenas ferramentas! O poder é um sistema inteligente de sete pilares: Justiça e Legitimidade, Conhecimento e Tecnologia, Liderança Inteligente, Economia Forte, Segurança e Dissuasão, Confiança Popular e Resiliência Coletiva. É isso que leva as sociedades aos picos do progresso. Vamos conhecer esses sete pilares importantes do poder.

1. Justiça e Legitimidade: O Fundamento do Poder

O Alcorão diz que aqueles que alcançam o poder devem realizar a oração (ṣalāh), pagar o imposto (zakāh) e ordenar o bem. Isso significa que o poder real é formado pela justiça, pela distribuição equitativa da riqueza e pela supervisão popular. Poder menos justiça é igual a colapso. O Amir al-Mu'minin Ali (A.S.) enfatiza em sua carta a Mālik al-Ashtar que o critério de sucesso do governo é a prosperidade do país e a preservação dos direitos dos cidadãos, e não o enchimento do tesouro! (1)

2. Conhecimento e Tecnologia

O poder sem conhecimento é cego e infrutífero. O Alcorão apresenta o conhecimento como fator de superioridade humana (Al-Mujādilah: 11) e, na história de Ṭālūt (Saul), atribui a sua qualificação ao "conhecimento e habilidade", e não à riqueza ou linhagem (Al-Baqarah: 247). O Alcorão também se refere ao papel da tecnologia: "Fizemos descer o ferro, no qual há força violenta e benefícios para o povo" (Al-Ḥadīd: 25). As narrações também afirmam: "O conhecimento é soberania e poder; quem o alcançar, governará."

3. Organização e Liderança Inteligente

O poder sem estrutura leva ao caos. O Alcorão diz: "Obedecei a Deus, ao Mensageiro e aos detentores da autoridade (ulī al-amr)" (An-Nisā': 59). Também adverte: "Não disputeis, para que não vos enfraqueçais e a vossa força se desvaneça" (Al-Anfāl: 46). Coesão e consulta são o coração da governança poderosa. O Amir al-Mu'minin Ali (A.S.), na Carta a Mālik al-Ashtar, também enfatiza a escolha de gestores competentes, a supervisão rigorosa e a prestação de contas dos responsáveis; elementos que constroem os pilares de um poder duradouro (2).

4. Economia Justa

A economia é para o país como o sangue no corpo; se não for distribuída correta e equitativamente, todo o sistema será paralisado. O Alcorão diz: "Para que a riqueza não circule apenas entre os ricos de vós" (Al-Ḥashr: 7). O sistema fiscal islâmico, como o zakāh, foi projetado para apoiar os necessitados. O Amir al-Mu'minin Ali (A.S.), na mesma Carta 53 do Nahj al-Balāghah, liga a economia à prosperidade, agricultura e produção; ou seja, uma economia produtiva, e não meramente uma fonte de rendimento para o governo.

5. Dissuasão e Segurança

O Alcorão ordena: "Preparai contra eles toda a força que puderdes, para que amedronteis os inimigos de Deus e os vossos inimigos" (Al-Anfāl: 60). O objetivo desta prontidão não é a beligerância, mas a dissuasão: ser tão forte que o inimigo nem sequer considere atacar. Mas este poder não é desenfreado; está ao serviço da justiça e da defesa dos oprimidos (An-Nisā': 75). O Amir al-Mu'minin Ali (A.S.) também considera a Jihād (Luta Sagrada) como "uma porta das portas do Paraíso" e adverte que o seu abandono leva à humilhação (3).

6. Confiança Popular e Poder Suave (Soft Power)

O poder real não se constrói apenas com exércitos e economia; necessita dos corações e da confiança do povo. O Alcorão considera o convite à verdade com "sabedoria e boa exortação" (An-Naḥl: 125). Além disso, a cooperação no bem (Al-Mā'idah: 2) é o alicerce da solidariedade social. A instituição do "ordenar o bem e proibir o mal" é também um mecanismo de supervisão pública. O Amir al-Mu'minin Ali (A.S.) também enfatiza a bondade para com o povo e a preservação da sua dignidade; a condição principal para a longevidade do governo (4).

7. Resiliência e Esperança

Nenhuma sociedade permanece estável sem moral e esperança. O Alcorão ordena repetidamente a paciência e a firmeza: "Ó vós que credes, sede pacientes, incitai-vos à paciência" (Āl 'Imrān: 200). Também diz: "Não enfraqueçais... Sereis superiores se fordes crentes" (Āl 'Imrān: 139). Nas narrações, a paciência em relação à fé é como a cabeça em relação ao corpo. Ou seja, uma sociedade impaciente e sem esperança, como um corpo sem cabeça, não tem a capacidade de continuar a vida (5).

Notas de Rodapé: