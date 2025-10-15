Gaza: mais de 67.000 mortos e milhares ainda presos sob os escombros

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O Ministério da Saúde de Gaza atualizou seu balanço de vítimas, informando que, desde o início da ofensiva israelense em 7 de outubro de 2023, nas últimas 24 horas, 44 corpos deram entrada nos hospitais locais, sendo 38 retirados debaixo dos escombros, além de 29 feridos. As autoridades de saúde enfatizaram que ainda permanecem numerosos corpos presos sob os escombros e nas ruas, inacessíveis para as equipes de resgate.

A crítica situação dos serviços de emergência foi exposta por Mahmud Basal, porta-voz da Organização de Serviços de Resgate de Gaza, que revelou em entrevista à Al Jazeera que, desde a última pausa nos combates, mais de 250 corpos foram recuperados. Basal alertou para a grave escassez de maquinário pesado para remoção de escombros, o que retarda drasticamente as operações de busca e resgate, e confirmou que se estima que mais de 10.000 pessoas ainda podem estar presas sob os edifícios destruídos.

Além disso, o porta-voz alertou que os restos explosivos da guerra representam uma ameaça grave e contínua para a população civil. Diante desta catástrofe humanitária, fez um apelo urgente à comunidade internacional para que aja imediatamente, eliminando esses perigos e fornecendo os equipamentos de resgate necessários para salvar vidas e recuperar as vítimas.

