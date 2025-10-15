Ativistas brasileiros denunciam a cumplicidade de corporações no genocídio em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O movimento de solidariedade com a causa palestina se mobilizou, nesta jornada, em direção à sede do jornal mais importante da cidade, Folha de S. Paulo. A postura da imprensa hegemônica diante do genocídio na Faixa de Gaza, por sua vez, também está sendo questionada no Brasil.

No local, foi realizada uma aula pública liderada pela jornalista de origem palestina Soraya Misleh.

Estes são rostos de uma longa lista de jornalistas assassinados em Gaza — um dos muitos massacres ignorados ou subestimados pela mídia corporativa.

As ativistas Marina e Mari realizaram uma intervenção simbólica para denunciar a cumplicidade de grandes transnacionais no genocídio.

