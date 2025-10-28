Forças de ocupação israelenses matam três combatentes da resistência palestina em Jenin

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – De acordo com o Canal 12 de Israel, o exército israelense matou os militantes após uma troca de tiros, depois que eles foram encurralados dentro de uma caverna em Wadi Hassan, perto de Kafr Qud, no distrito de Jenin. O local foi posteriormente atingido por disparos da Força Aérea israelense.

No início da madrugada de terça-feira, as forças israelenses cercaram uma casa na aldeia de Kafr Qud, a oeste de Jenin, enquanto sons de tiros e explosões podiam ser ouvidos na área.

Veículos de imprensa relataram que o exército israelense levou escavadeiras e veículos militares para as proximidades da casa sitiada, que pertence à família do falecido Tamer al-Nasharti, do campo de refugiados de Jenin.

De acordo com fontes locais, confrontos armados eclodiram ao redor da casa sitiada, enquanto fumaça subia do edifício e de seus arredores, na área de Wadi Hassan, perto do cruzamento de Kafr Qud, após o som de uma explosão.

Em relatos relacionados, a Rádio do Exército de Israel informou que a unidade de elite “Yamam” realizou a operação, matando os combatentes palestinos com disparos de atiradores de elite antes de a Força Aérea israelense bombardear o local.

Um comunicado da unidade Yamam, citado pela mídia israelense, afirmou que a força havia “eliminado três homens armados”, supostamente pertencentes a um grupo militante do campo de refugiados de Jenin, depois que eles saíram da caverna onde estavam escondidos.

