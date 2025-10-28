Trump vai perceber que Bolsonaro era nada, diz Lula

Em vista à Malásia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro “era nada” na política brasileira e que Donald Trump “perceberá” isso após algumas reuniões com o atual governo. A frase “Com três reuniões que você fizer comigo, você vai perceber que o Bolsonaro era nada, praticamente”, disse Lula ao colega norte-americano.

O comentário foi feito após o encontro bilateral entre os dois presidentes, no qual Lula busca restabelecer a relação estratégica entre os países, afetada após a condenação de Bolsonaro. A afirmação de que “rei morto, rei posto” reforça a disposição do atual governo em superar o alinhamento automático com os EUA que caracterizou a administração passada, substituindo-o por uma parceria mais equilibrada e focada em interesses nacionais.

O governo brasileiro sinaliza que, embora reconheça a importância do relacionamento com os Estados Unidos, não hesitará em marcar suas diferenças e afirmar autonomia quando necessário, abrindo espaço para uma parceria mais madura e menos ideológica que a mantida com o antecessor.

...................

308