Naeem Qassem: A resistência é a fonte da força do Líbano e deve ser preservada

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O Sheikh Naeem Qassem, secretário-geral do Hezbollah do Líbano, afirmou nesta sexta-feira que o apelo do presidente libanês para que o Exército enfrente a agressão sionista representa uma postura responsável e digna de confiança. Ele acrescentou que essa posição deve ser fortalecida por meio da unidade nacional e instou o governo a elaborar um plano de apoio às Forças Armadas, para que possam enfrentar o inimigo.

O líder do Hezbollah destacou que a recuperação das terras será alcançada por meio da unidade e da cooperação, ressaltando que o objetivo da resistência é a libertação, enquanto o do inimigo é a ocupação. “Todos no Líbano são responsáveis por isso”, afirmou, acrescentando: “Não buscamos substituir ninguém, e aqueles que nos acusam disso devem parar.”

O Sheikh Qassem enfatizou que todas as condições e pressões devem ser aplicadas para obrigar o regime israelense a cumprir o acordo. Ele afirmou que, se Israel busca segurança para seus assentamentos, isso já está contemplado no acordo; mas, se pretende privar o Líbano de seus meios de poder, isso seria um passo rumo à criação de um ‘Grande Israel’ — e não o aceitaremos.

Qassem descreveu a força do Líbano como uma barreira firme e dissuasiva, reiterando: “A resistência é a fonte da força do Líbano e deve ser protegida.”

Ele concluiu alertando que adotar a lógica de Israel ou justificá-la sob diversos pretextos não muda nada e apenas serve ao inimigo. “Aqueles que continuam buscando desculpas devem parar”, afirmou, “porque, quanto mais unidos estivermos, mais cedo poderemos garantir a soberania e a independência do Líbano.”

