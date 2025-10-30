  1. Home
  2. serviço
  3. Brasil (brasil)

Alesp realiza seminário para debater o contexto geopolítico da Palestina

30 outubro 2025 - 16:48
News ID: 1744746
Alesp realiza seminário para debater o contexto geopolítico da Palestina

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) realizou na terça-feira (28) o Seminário “Estado Palestino no Novo Contexto Geopolítico”, com a presença de parlamentares, acadêmicos, diplomatas, jornalistas e lideranças políticas e sociais para discutir o reconhecimento da Palestina e o genocídio em curso na Faixa de Gaza.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O encontro foi organizado pelo mandato do deputado Maurici (PT), em parceria com a Associação Beneficente Árabe Islâmica (Arresala), Fepal, Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP) e o Núcleo Palestina do PT/SP. A atividade contou ainda com apoio institucional da ALESP e do Grupo de Amizade Brasil-Palestina.

Com uma programação que uniu análise política, reflexão histórica e expressão cultural, o seminário teve mesas que debateram o reconhecimento do Estado Palestino: avanços e retrocessos na ordem internacional, o Genocídio televisionado: a limpeza étnica do povo palestino e Solidariedade internacional: o papel dos movimentos sociais e populares pelo fim do apartheid na Palestina.

....................

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha