Alesp realiza seminário para debater o contexto geopolítico da Palestina

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O encontro foi organizado pelo mandato do deputado Maurici (PT), em parceria com a Associação Beneficente Árabe Islâmica (Arresala), Fepal, Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP) e o Núcleo Palestina do PT/SP. A atividade contou ainda com apoio institucional da ALESP e do Grupo de Amizade Brasil-Palestina.

Com uma programação que uniu análise política, reflexão histórica e expressão cultural, o seminário teve mesas que debateram o reconhecimento do Estado Palestino: avanços e retrocessos na ordem internacional, o Genocídio televisionado: a limpeza étnica do povo palestino e Solidariedade internacional: o papel dos movimentos sociais e populares pelo fim do apartheid na Palestina.

