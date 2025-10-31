Protestos na Europa em apoio à Palestina e contra os ataques israelenses

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A causa palestina continua mobilizando os povos. Em Milão, na Itália, centenas de pessoas realizaram uma marcha em defesa da libertação da Palestina da ocupação sionista.

Empunhando cartazes e bandeiras palestinas, os manifestantes instaram as autoridades locais a “romper os laços de irmandade” com o regime sionista, exigindo medidas concretas, como a imposição de sanções. Eles também repudiaram as violações israelenses da trégua no enclave costeiro palestino.

Também em Londres, capital britânica, centenas de pessoas foram às ruas para pedir o fim da fome provocada pelo cerco sionista à Faixa de Gaza.

A esse respeito, os manifestantes apelaram à comunidade internacional para que exerça maior pressão sobre Israel, a fim de permitir a entrada da ajuda humanitária no enclave palestino.

