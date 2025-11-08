Mais de 10.000 mártires ainda estão soterrados nos escombros de Gaza

O porta-voz do Comitê Nacional para Pessoas Desaparecidas na Guerra de Extermínio em Gaza, Alaa al-Din al-Aklouk, afirmou que a Faixa de Gaza “se transformou no maior amontoado de sepulturas do mundo”, observando que “cerca de 10.000 palestinos ainda estão desaparecidos sob os escombros”.

Ele explicou que “esses mártires foram enterrados sob os escombros de suas casas, que se transformaram em valas comuns, sem que sua dignidade final fosse preservada ou seus corpos fossem recuperados”.

Al-Aklouk acrescentou que “Expressamos nosso choque e forte condenação pela falta de um papel ativo das organizações internacionais e dos órgãos humanitários, especialmente daqueles que se dedicam à questão das pessoas desaparecidas, diante da crescente catástrofe humanitária”.

