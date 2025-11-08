Produção de medicamento iraniano para tratamento da leucemia reduz custos em 95%

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A farmacêutica iraniana Sana Pharmed lançou o “Midovance”, um avanço que traz esperança a pacientes com leucemia mieloide aguda e mastocitose sistêmica, reduzindo em até 95% o custo do tratamento, com eficácia idêntica ao medicamento original estrangeiro.

Desenvolvimento, revelou à Agência Tasnim, durante a 16ª Exposição Internacional de Nanotecnologia em Teerã, que esta é a primeira produção nacional — uma capacidade que apenas poucos países possuem —, encerrando as importações limitadas e onerosas (13 mil dólares por unidade, cerca de 1,5 bilhão de tomans). A versão iraniana, formulada com nanoemulsão para maior absorção e eficácia, é oferecida por apenas 25 milhões de tomans mensais; ensaios clínicos confirmam sua bioequivalência total, sem comprometer a qualidade.

Essa inovação amplia a sobrevida para até cinco anos, permitindo que os pacientes ingressem nas listas de transplante de medula óssea e retomem uma vida normal, ao mesmo tempo em que elimina a escassez crônica, a dependência externa e os preços proibitivos, garantindo um fornecimento estável aos centros médicos.

Rezayee destacou o potencial de exportação regional — ainda não iniciado — e sublinhou que, anteriormente, não existia equivalente nacional: as necessidades eram atendidas por meio de importações precárias.

Hoje, a Sana Pharmed oferece um tratamento vital, sustentável e acessível, transformando o panorama para esses pacientes no Irã.

...................

308