O Segredo para Educar um Filho Aplicado Segundo a Perspectiva do Imam Ali (A.S.)

ABNA Brasil: Este tipo de atitude não só pressiona a paz da nossa mente e alma, como também fragiliza a nossa saúde física e as nossas relações sociais.

O pensamento negativo é o hábito da mente de ver os aspetos sombrios, preocupantes ou desagradáveis da vida. Uma pessoa com pensamento negativo costuma imaginar o pior desfecho em qualquer situação e, em vez de procurar oportunidades, afunda-se em pensamentos de perigos e males. Perante os desafios, sente-se incapaz, a sua confiança nos outros diminui e torna-se até desconfiada de si mesma.

O ponto mais importante é que o pensamento negativo, especialmente entre os pais, pode deixar um efeito profundo e duradouro nos filhos. As crianças aprendem a moldar a sua mente e emoções a partir da atmosfera do lar e do comportamento dos pais. Quando os pais têm uma visão negativa da vida, essa atitude é inconscientemente transmitida aos filhos, o que pode levar à ansiedade, ao pessimismo, à baixa autoestima e até à imitação de comportamentos negativos. Por outras palavras, o foco nos aspetos sombrios da vida não só perturba a paz dos pais, como também desorganiza o caminho mental e emocional dos filhos.

O Amir al-Mu'minin ʿAlī (A.S.) descreve os efeitos do pensamento negativo:

سُوءُ الظَّنِّ یُفسِدُ الاُمورَ و یَبعَثُ علی الشُّرورِ

"A má suspeita e o pensamento negativo corrompem os assuntos e impelem [a pessoa] para os males."

Este Ḥadīth demonstra claramente os efeitos devastadores da má suspeita e do pensamento negativo, pois tal atitude não só desvia os assuntos do caminho correto, como também direciona o espírito humano para o mal e a iniquidade. Na verdade, o Imām ensina-nos a limpar a nossa mente de pensamentos incorretos e negativos e a não ferir o coração dos outros com a nossa visão negativa.

A Importância da Positividade na Educação dos Filhos

Evitar o pensamento negativo tem um lugar muito valioso, especialmente no campo da educação dos filhos. Os pais costumam, inconscientemente, ver as deficiências e os comportamentos indesejáveis dos filhos mais do que qualquer outra coisa, enquanto a atenção aos seus aspetos positivos é o que estabelece as bases para o crescimento, a confiança e a paz na família.

A Atitude dos Pais Perante o Boletim Escolar dos Filhos

Agora que as escolas recomeçaram e nos aproximamos da época dos exames, é apropriado que os pais prestem atenção a um ponto subtil, mas importante:

Quando receber o boletim escolar do seu filho, elogie e encoraje as notas de 19 e 20 com duas vezes mais entusiasmo; por exemplo, diga: "Bravo, Bravo!" As notas de 17 e 18 devem ser acompanhadas de um sorriso e um simples incentivo.

No entanto, se encontrar uma nota mais baixa, por exemplo, em Matemática, aja como se não tivesse notado essa nota e apenas expresse alegria pelas notas altas. O seu filho compreenderá perfeitamente que viu a nota baixa, mas intencionalmente a ignorou. É este comportamento calmo e afetuoso que fará nascer no seu coração o desejo de se esforçar mais e corrigir o erro. Esta ação significa ter uma perspetiva positiva e afastar-se do pensamento negativo.

Quando incentiva o dobro pelas notas excelentes, está na verdade a transmitir ao seu filho a mensagem de que "este nível de esforço e sucesso tem a minha aprovação". Este comportamento fortalece a sua autoconfiança nas áreas em que é forte e mantém vivo o incentivo para manter esse nível. O incentivo adicional (por exemplo, dizer "Bravo" duas vezes) mostra o quão valioso é o sucesso dele para si.

Por outro lado, ao não dar atenção à parte negativa do boletim, está, na verdade, a dizer ao seu filho que a nota baixa não é uma catástrofe; é uma oportunidade para melhorar. Ele percebe que o seu amor por ele é maior do que as suas notas. Este sentimento de segurança interna fá-lo-á procurar por si mesmo a causa da nota baixa, em vez de se preocupar apenas com o seu julgamento.

Em resumo, com este método, primeiro celebra as vitórias do seu filho para que ele se motive no caminho certo e, em seguida, com um silêncio ponderado sobre as fraquezas, cria um espaço para que ele se esforce para crescer sem medo do fracasso.

Conclusão

A narração do Amir al-Mu'minin ʿAlī (A.S.) expressa claramente que o pensamento negativo e a má suspeita não só corrompem os assuntos, mas também conduzem o coração e a mente humana à agitação e aos males.

Do ponto de vista do Islão, evitar a má suspeita e os pensamentos negativos é um dever ético e educativo que resulta na correção do comportamento individual e na paz da família. Os pais que mantêm a mente afastada de pensamentos sombrios e se concentram nos aspetos luminosos da vida e nos sucessos dos filhos, não só se libertam da ansiedade e da confusão, como também preparam o terreno para o crescimento e a educação saudável dos filhos.

Por outras palavras, a visão positiva e a abstenção da má suspeita, à luz dos ensinamentos do Amir al-Mu'minin ʿAlī (A.S.), são a chave para alcançar a paz, a autoconfiança e os comportamentos éticos na vida individual e familiar.

Nota de Rodapé: