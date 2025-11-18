Sermões do Nahj al-Balaghah 24 Vocês são sempre vitoriosos, desde que tenham taqwa e resistência!

ABNA Brasil: o Sermão 24 é um trecho de um discurso do Imam Ali (a.s.) na cidade de Kufa, registrado originalmente no livro Waq‘at al-Siffin antes de ser compilado por Sharif al-Razi no Nahj al-Balaghah. No livro Tamam Nahj al-Balaghah, esse sermão aparece de maneira mais completa. Al-Razi localiza o discurso em Kufa, e acredita-se que tenha sido proferido antes da batalha de Siffin.

O Imam (a.s.) declara:

«وَ لَعَمْرِي مَا عَلَيَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ وَ خَابَطَ الْغَيَّ مِنْ إِدْهَانٍ وَ لَا إِيهَانٍ، فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَ فِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، وَ امْضُوا فِي الَّذِي نَهَجَهُ لَكُمْ وَ قُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِكُمْ، فَعَلِيٌّ ضَامِنٌ لِفَلْجِكُمْ آجِلًا إِنْ لَمْ تُمْنَحُوهُ عَاجِلًا.»

“Por minha vida, na luta contra aquele que se opõe à verdade e se lança ao desvio, não haverá complacência nem fraqueza. Ó servos de Deus, temam a Deus e busquem refúgio em Sua misericórdia contra Sua ira. Sigam o caminho claro que Ele abriu para vocês e cumpram as responsabilidades que Ele lhes confiou. Ali garante a vitória de vocês no futuro, mesmo que ela não lhes seja concedida imediatamente neste mundo.”

1. Determinação absoluta do Imam na luta pela verdade

A primeira parte das palavras do Imam Ali (a.s.) revela sua firmeza em combater aqueles que se opõem à verdade. Esse combate é conduzido, sem dúvida, com sabedoria estratégica e planejamento — atributos de qualquer líder racional —, porém nunca com complacência ou fraqueza.

O equilíbrio entre tática e excesso de suavidade é um princípio fundamental em qualquer batalha. Ou seja:

não se deve agir com tamanha fraqueza que o inimigo interprete isso como incapacidade de resistência, encorajando-o a avançar mais agressivamente;

tampouco se deve atacar de forma impensada e impulsiva ao ponto de colocar o exército em risco de destruição.

2. Dois grupos distintos: opositores conscientes e seguidores enganados

O Imam identifica dois grupos:

1. «خالَفَ الحقَّ» — aqueles que conhecem a verdade, mas a rejeitam

São indivíduos que sabem qual é a verdade, mas optam por se opor a ela devido a interesses pessoais e ganhos mundanos.

2. «خابَطَ الغيَّ» — os ignorantes conduzidos ao erro

São os que não têm discernimento suficiente para distinguir a verdade, e por isso são manipulados e empurrados para o confronto sem plena consciência.

A luta contra o primeiro grupo exige meios militares, estratégicos e de inteligência.

A luta contra o segundo grupo exige esclarecimento, educação e comunicação.

No entanto, ambas as frentes se fundem quando o primeiro grupo instrumentaliza e organiza o segundo para utilizar sua força num conflito.

3. Taqwa e compromisso: o caminho garantido para a vitória

Na segunda parte do sermão, o Imam enfatiza duas responsabilidades fundamentais:

1. Taqwa (consciência e temor de Deus)

2. Perseverança no caminho traçado por Deus**

«اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَ فِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَ امْضُوا فِي الَّذِي نَهَجَهُ لَكُمْ وَ قُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِكُمْ»

Ou seja:

permaneçam conscientes de Deus,

busquem Sua proteção,

sigam o caminho que Ele esclareceu,

cumpram as obrigações que Ele estabeleceu.

Se estas duas condições forem cumpridas, a vitória é garantida:

«فَعَلِيٌّ ضَامِنٌ لِفَلْجِكُمْ»

“Ali é o garante da vitória de vocês.”

Mesmo que essa vitória não ocorra imediatamente:

«آجِلًا إِنْ لَمْ تُمْنَحُوهُ عَاجِلًا»

“No futuro, caso não lhes seja concedida agora.”

Assim, a vitória pode ser retardada ou antecipada segundo o decreto divino e o empenho dos crentes — mas ela é inevitável.

Conclusão

O Sermão 24 é uma declaração profunda de que:

Vitória é promessa divina

Mas depende da taqwa e da resistência ativa dos crentes**

O Imam Ali (a.s.) descreve com clareza: