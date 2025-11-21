Exército israelense intensifica bombardeios em Gaza após um dia de massacres

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Na manhã desta quinta-feira, as forças de ocupação israelenses realizaram múltiplos ataques aéreos ao leste de Khan Yunis, no sul de Gaza. As equipes de defesa civil recuperaram os corpos de três mártires e evacuaram 15 feridos da área, após um dia sangrento em que 28 civis foram mortos e dezenas ficaram feridos.

Segundo um repórter do Centro de Informação Palestino (PIC), o exército israelense lançou diversas investidas aéreas ao leste de Khan Yunis nas primeiras horas da manhã, acompanhadas por intenso bombardeio de artilharia.

Enquanto isso, as autoridades de defesa civil confirmaram que suas equipes recuperaram os corpos de três mártires e evacuaram 15 feridos das famílias Abu Sabt e Sahmoud, após um ataque israelense atingir uma residência na área de Bani Suheila, ao leste de Khan Yunis.

A defesa civil acrescentou ainda que suas equipes conseguiram resgatar um civil ferido na região de Johor ad-Dik, no sudeste da Cidade de Gaza, após coordenação com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Na quarta-feira, fontes médicas nos hospitais de Gaza informaram que 28 civis — incluindo 17 crianças e uma mulher — foram mortos e outros 77 ficaram feridos em ataques israelenses contra a Cidade de Gaza e Khan Yunis, em clara violação do acordo de cessar-fogo que deveria entrar em vigor em 10 de outubro.

....................

308