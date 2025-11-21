Esposa de Sheikh Zakzaky faz apelo à resistência durante o período de luto por Hazrat Fátima Azzahrá (A.S.)

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O evento, organizado na Universidade Shahed e com a participação de acadêmicos, estudantes de seminário e professores, contou com o apoio da Base Al-Basira da Nigéria e de um grupo de estudantes inspirados pelos ensinamentos de Sheikh Zakzaky. O programa iniciou com a recitação do Sagrado Alcorão, seguida pela Ziyarat Ashura, Du’a Tawassul, a Ziyarat de Hazrat Fátima Azzahrá (A.S.) e elegias em homenagem aos Ahlul Bayt (as).

Ao dirigir-se aos presentes, Zeinat — amplamente conhecida como a “Mãe dos Mártires” por ter perdido seis filhos na luta — enfatizou a importância espiritual e política de recordar a opressão sofrida por Hazrat Fátima Azzahrá (A.S.). Ela ressaltou que o luto deve estar acompanhado por um compromisso real com os princípios pelos quais ela se levantou.

“Não basta lamentar as tragédias que recaíram sobre Hazrat Fátima Azzahrá (A.S.). O que importa é defender a verdade pela qual ela se sacrificou”, afirmou. “Uma pessoa que não comparece às cerimônias de luto, mas resiste activamente à opressão, pode ter mais mérito do que quem participa e mesmo assim se alinha com os opressores.”

Ela atribuiu as crises atuais da Ummah Islâmica aos desvios ocorridos após o falecimento do Profeta Muhammad (S.A.A.S.). “Se o povo tivesse preservado o testamento do Profeta, o mundo muçulmano não estaria enfrentando essas desgraças hoje”, destacou.

Ela rejeitou as alegações de que Hazrat Fátima Azzahrá (A.S.) buscava autoridade mundana, enfatizando que seu levante foi um ato estritamente obediente ao mandado divino. “Um crente que compreende o peso da liderança não almeja o governo por benefício pessoal. Hazrat Fátima Azzahrá (A.S.) se levantou para cumprir a instrução do Profeta, não por interesse terreno”, afirmou.

Dirigindo-se aos estudantes presentes, ela pediu que dedicassem seus estudos ao serviço do Islã sob a orientação de Sheikh Zakzaky. Ela também rejeitou os apelos para evitar a confrontação contra a injustiça. “Alguns dizem que não é momento de lutar e que devemos apenas difundir o xiismo. Mas, o que é o xiismo sem resistir à opressão e sem obedecer aos mandamentos de Deus?”, questionou.

Zeinat concluiu expressando sua confiança no futuro do Islã na Nigéria. “Esta religião se estabelecerá firmemente na Nigéria”, declarou. “Nenhuma potência — nem os Estados Unidos, nem Israel, nem o Japão — poderá detê-la.”

A cerimônia também contou com discursos do Sheikh Mohammed Sani Malafa e Abdullahi Ahmed Fudiya. Participaram estudantes do Seminário de Qom e de várias universidades. O encontro foi encerrado com uma oração coletiva.

