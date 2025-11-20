Primeiro-Ministro do Reino Unido Promete Combater Ódio Anti-Muçulmano Crescente, Chamando-o de 'Abominável'

"O ódio anti-muçulmano é abominável... e não tem lugar em nossa sociedade", disse Keir Starmer nas Perguntas Semanais ao Primeiro-Ministro na Câmara dos Comuns na quarta-feira.

Suas observações vieram em resposta a uma pergunta do parlamentar do Partido Trabalhista Afzal Khan, pedindo ao primeiro-ministro que delineasse as medidas que o governo tomará para combater o nível crescente de racismo e islamofobia contra muçulmanos no Reino Unido.

Em resposta, Starmer disse: "O aumento de incidências deve ser abordado, é por isso que estamos aumentando o financiamento para proteger mesquitas, escolas religiosas muçulmanas em todo o país".

Ele também reiterou que um novo fundo monitorará o ódio anti-muçulmano e acrescentou que seu governo continua trabalhando na definição de ódio anti-muçulmano enquanto o Mês de Conscientização sobre a Islamofobia (IAM) é observado em novembro.

................

308